Hayvanlara yapılan şiddet olayları bitmiyor. Bu kez şiddet olaylarından biri de Bayrampaşa’da yaşandı. Köpeğini parka getiren bir vatandaş iki yavru kediyi ölü buldu.

Geçtiğimiz günlerde Eyüp'te kedilerin üzerine asit dökülerek işkence edilmesi vahşetinin üzerinden çok geçmeden hayvan dostlarına şiddet vakaları sürmeye devam ediyor.

Bu kez canilerin hedefinde yavru kediler oturdu. Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, köpeğini parka getiren Havva Yangel, 2 yavru kediyi ölü buldu. Yangel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti.

'İNSAN DEĞİLLER'

Havva Yangel, "Ben de öyle bir şey duydum. Onlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim yerinden çıkacak gibi. Ağzı dili olmayanlardan ne istiyorlar bilmiyorum.

Gerçekten konuşamıyorum. Benim de Alman kurdum var. Onu parka getirdim. Parka gelince gördüm. Böyle bir şey yapanlar insan değiller. Eğer bu sokakta yapıldıysa o yapanları buluruz" dedi.

Haber merkezi