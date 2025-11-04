MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halkımızın nabzını uttuk kafalarda biriken soru işaretlerini gidermek için gayret bizden tevfik Allahtan anlayışıyla hareket ettik. Müessir sonuçlar aldık çelişki içine sürüklenmiş vicdanları samimi temaslarla tatmin ettik.

24 Ekim’den itibaren tasanı dinlemeye kaygını anlamaya geliyoruz diyerek hayırlı günler komşum ziyaretlerini, dinlemedik dert kalmayana kadar derdin derdimizdir konulu sohbetler planladık. Ev ve iş yeri ziyaretlerimizi paylaştık. Ta köylerimize kadar her kapıyı çalacağız, her gönlü kazanacağız ya dertlere çare ya da ortak olacağız. Cumhur İttifakı’nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyecek çözüm yolu bulmanın arayışında olacağız. Dertleri dinlediğimiz gibi aynısıyla derman olmanın gayretinde olacağız. Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Dertler sağanak sağanak da olsa biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlettir. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız. Gerekirse yağan kar bile olsa sevdamızla karın ve tipinin önüne geçeceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız. Sorunları çözeriz, milletin hizmetindeyiz.

"Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyorum"

Dünya yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Sudan ordusuyla çatışan hızlı destek kuvvetlerinin sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelime ile katliamdır. Maruz kaldıkları vahşet, Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyorum.

"İsrail ateşkesi paravan yapıyor"

İsrail'in tutumu güven vermiyor. Gazze'deki ateşkeste asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulamasıdır. İsrail soykırım sürecini sürdürüyor. Siyonist eşkıyalık dur durak bilemeden kanlı operasyonlarını sürdürmektedir.

Karardan bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı adalet tecelli etmeli. 1967 temelinde Filistin devleti kurulmalıdır.

Baktığımız yer milletimizin engin bakış noktası, haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akla dayandığı bilinmektedir. Biz aklımızı kullanarak önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız.

ABD Büyükelçisi Barrack'a tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar işbirliği göreceksiniz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğidir. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz. Biz milli birlik ve beraberliği kıyamete kadar sürdürmenin kararlığındayız. Hayat ve siyaset, adeta kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir denizdir. Yorulan, korkan, kaçan değil, sorunlara meydan okuyan, cesaretle yalçın kaya gibi duracağız.

Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur.

Fesat zihniyeti hortlak gibi dolaşmaya başlamış, terörü geçim kapısı gibi telakki ettiklerini teyit etmişlerdir.

"İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşları"

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir.

Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.

İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

"MHP bu heyete katılmaya hazırdır"

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır. "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.