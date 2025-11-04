Günün ilk saatlerinde gram altın 5.484 liradan alınırken, 5.556 liradan satılıyor. 22 ayar altın 5.012 liradan alınırken, satış fiyatı 5.242 lira seviyesinde bulunuyor. 14 ayar altın ise 3.026 liradan alınıp 4.100 liradan satılıyor.
Küçük yatırımcının gözdesi çeyrek altın 8.983 liradan alınırken, 9.062 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın 8.928 liradan alınıp 9.018 liradan satılıyor. Yarım altın 17.966 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 18.113 lira olarak belirlendi.
En yüksek işlem gören tam altın ise 35.818 liradan alınırken, 36.096 liradan satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ