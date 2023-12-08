Bilecik Valisi Şefik Aygöl devlet tiyatrosunu şehre geri kazandırdı.

Bilecik’te devlet tiyatroları "Vatan Yahut Namık Kemal" adlı tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisine Vali Şefik Aygöl ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Vali Aygöl, Bilecik’e tiyatro gösterilerini kazandırmak istediğini belirterek, "Devlet tiyatrolarımızı bu şehre kazandırmak istedim. Yıllardır gösterilmeyen oyunlar artık halk ile buluşacak. Tüm halkımıza da kapımız açık olacak. Ben de burada sizlerle birlikte izleyeceğim. Bilecik’e hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Vali Aygöl, tiyatro gösterisini seyircilerin yanında oturarak izledi.