İstanbul Silivri’de "17 Ağustos Marmara Depremi Anma ve Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Silivri’de 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Silivri Temsilciliği tarafından Sanat Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Silivri Temsilcisi Mustafa Perçemli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlattı. 1999 yılında meydana gelen depremde 18 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "O büyük felakette 18 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralı, yıkılan şehirler, darmadağın olmuş hayatlar. Hepimizin hafızasında kapanmaz izler bırakan bu felaket, bize çok acı ama çok önemli dersler verdi. Ne yazık ki bu derslerin bir kısmını zaman zaman unuttuk, unuttukça da yeni acılar yaşadık" dedi.

"Dirençli şehirler kurmak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur"

Silivri’nin de sık sık afetlerle karşılaştığını aktaran Başkan Balcıoğlu, "Daha geçen haftalarda büyük bir yangın felaketini yaşadık. Çok değil birkaç ay önce Silivri’mizde bir deprem yaşadık. Bakın 3 4 gün ve Balıkesir’de bir deprem yaşandı. Tüm bu tecrübeler bize bir kez daha gösterdi ki, afetlere karşı hazırlıklı olmak, dirençli şehirler kurmak artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" diye konuştu.

6 Şubat depreminde görevlendirme ile Hatay’da bulunduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, gördüklerini tarif etmenin imkânsız olduğunu söyledi. Her evde ayrı bir acı, her sokakta ayrı bir yıkım olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, "O gün orada çocuklara bir söz verdim, ‘Bora ağabeyiniz her zaman yanınızda olacak. Hatay benim için de şahsi meseledir.’ Bugün de aynı noktadayım. İş birliklerimiz, yardımlarımız sürüyor. Ama en büyük dileğim keşke bu yardımları yapmak zorunda kalmasaydık, keşke bu acılar hiç yaşanmasaydı" dedi.

Deprem meselesinin Türkiye’nin birinci meselesi haline gelmesi gerektiğini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Merkezi hükümet, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, özel sektör herkes aynı masada toplanmalı, bir seferberlik ilan edilmeli ve bu meseleyi siyaset üstü bir anlayışla ele almalıdır. Çünkü vatandaşlarımız bize sadece oylarını değil canlarını, mallarını, sevdiklerini, umutlarını emanet ettiler. Bizim görevimiz bu emanete sahip çıkmaktır."

"Bizim görevimiz bilim ve aklın ışığında hazırlıklı olmaktır"

Kamu kurumlarına, özel sektöre, okullara, fabrikalara çağrıda bulunan Başkan Balcıoğlu, "Lütfen gelin, arama-kurtarma ve afet bilinci eğitimlerini birlikte yaygınlaştıralım. Çünkü İstanbul depremi bir ihtimal değil, bir gerçektir. 25 yıldır bekleniyor ve mutlaka gerçekleşecek. Bizim görevimiz, bu gerçekle yüzleşmek, bilim ve aklın ışığında hazırlıklı olmaktır" dedi.

‘Geleceğin Silivri’si, depreme ve her türlü afete dayanıklı, modern ve sürdürülebilir bir ilçe olacak’ mottosuyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’de afetlere hazırlık için atılan adımları anlattı. Afet İşleri Müdürlüğünün de içinde yer alacağı Afet Merkezi Projesi başlatıldığını duyuran Başkan Balcıoğlu, "Kaçak yapılarla kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Son 6 ayda tarım arazilerimizdeki 100’den fazla kaçak yapıyı yıktık. Kentsel dönüşümde önemli adımlar attık. 2 cami, 1 sağlık ocağı ve 35 riskli yapının yıkımını tamamladık. Önümüzdeki hafta 2 ayrı binada ve 6 bloktan oluşan bir sitede daha yıkım başlatıyoruz. Ayrıca 29 riskli binanın tespitini tamamladık, tahliye işlemleri sürüyor. Afet farkındalığı için 175 bin kişiye eğitim verdik. Bu eğitimleri yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

17 Ağustos’ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Balcıoğlu, vefat edenlerin yakınlarına sabır temenni etti.