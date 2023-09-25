Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesinde 3 gün sürecek asfalt çalışması sebebiyle sürücüleri uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi, 25 Eylül Pazartesi günü saat 22.00 ile 25 Eylül Salı saat 06.30 arasında trafiğe kapatılacaktır. 3 gün sürecek çalışma çerçevesinde, cadde her gün aynı saatlerde trafiğe kapatılacak ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır."