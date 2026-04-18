Kulağın içine veya arkasına takılan işitme cihazı, işitme kaybı yaşayan bireylerin sesleri daha net ve yüksek duymasını sağlıyor. Mikrofon, amplifikatör ve hoparlörden oluşan cihazlar, dış sesleri toplayıp işleyip kulak kanalına ileterek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

"İşitme cihazı belirlenirken uzman tarafından değerlendirilmeli"

Kişiye uygun ve doğru işitme cihazının belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Ahmet Avcı, "İşitme cihazını deneme, uygulama, ayarlama, bilgilendirme gibi hizmetler odyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Kullanılacak cihaz tipi, kulak kalıbı ve kalıbın akustik özellikleri hastanın işitme kaybına, yaşına, kulak yapısına ve özelliklerine göre belirlenir. Hastanın yaşı, kulak yapısının durumu sebebiyle çok özel bir takım cihaz uygulamaları gerekebilir. İşitme cihazı seçimi ve ayarlanmasında işitme ve anlama seviyesi, iş ve ev faaliyetleri, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar ve fiziksel durum gibi değişkenler dikkate alınır. Tek kulağa ya da her iki kulağa cihaz gerekip gerekmediği değerlendirilir. İki taraflı kayıplarda iki kulağa cihaz kullanmak seslerin dengelenmesinde, gürültülü ortamlarda kelimeleri anlama düzeyinin gelişmesinde ve seslerin kaynağının belirlenmesinde önemlidir. İşitme cihazı belirlenirken hastanın bireysel özellikleri ve ihtiyaçları da ilgili uzman tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

"Cihaz yatarken kullanılmamalıdır"

İşitme cihazlarının genel kullanım özellikleri ve bakımı ile ilgili detaylara değinen Ahmet Avcı, "Cihazınızın kullanımı satın aldığınız cihazın marka ve modeline göre değişir. Uzmanınızın tavsiyelerine uymak çok önemlidir. Sudan, terden, tozdan mutlak suretle korunmalıdır. Düzenli olarak periyodik bakımları yapılmalıdır. Cihaz yatarken kullanılmamalıdır. Cihazınızı yüksek ısıdan koruyun" ifadelerini kullandı.

"İşitme cihazlarının bir uzman tarafından ayarlanması önerilir"

Ahmet Avcı, müşterilerinin sıkça kendilerine yönelttiği, "Ses yükseltme cihazı kullansam olur mu" sorusuna da cevap verdi. İşitme sağlığını bozduğu için ses yükseltme cihazlarını önermediklerini belirten odyometrist Ahmet Avcı, işitme cihazı ile ses yükseltici arasındaki farkı ise şöyle anlattı:

"İşitme cihazları, özel olarak işitme kaybı olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış medikal cihazlardır. Ses yükselticiler ise genellikle genel amaçlı ses artırıcı cihazlardır. İşitme cihazları, işitme uzmanları tarafından bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanır ve programlanırken, ses yükselticiler genellikle basit bir şekilde tasarlanmış ve daha az ayar seçeneği sunar. İşitme cihazları, uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle uzun süreli konfor ve güvenilirlik sağlar. Ses yükselticilerin ise işitme cihazları kadar uzun süreli ve etkili olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, işitme cihazları ve ses yükselticiler arasındaki temel fark, tasarım amaçları ve işlevsellik seviyeleridir. İşitme kaybı olan bireyler için cihazların profesyonel bir işitme uzmanı tarafından önerilmesi ve ayarlanması tavsiye edilir."