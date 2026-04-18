Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, trafiğin akışına aldırış etmeden art arda makas atarak ilerledi. Yüksek hızla şerit değiştiren sürücü, diğer araçların arasından tehlikeli şekilde geçerken hem kendini hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün kontrolsüz hareketlerle bir sağa bir sola geçerek ilerlediği, zaman zaman araçlara oldukça yakın mesafeden manevra yaptığı dikkat çekti. Trafikteki diğer sürücülerin ise ani fren yapmak zorunda kaldığı ve yaşanan tehlike nedeniyle kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

Uzmanlar, bu tür sorumsuz sürüşlerin zincirleme kazalara neden olabileceğine dikkat çekerek özellikle şehir içi ve yoğun güzergâhlarda hız sınırlarına uyulması ve ani şerit değişikliklerinden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Trafikte makas atmanın sadece sürücüyü değil, çevredeki tüm yol kullanıcılarını riske attığı belirtiliyor.