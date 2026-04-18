Gemlik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) kadın alan yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) organizesinde; 19.04.2026 tarihinde Türkiye geneli 1.000 kadının katılımı ile PKK/KCK terör örgütü elebaşı A. Öcalan’ın -sözde- özgürlüğü için Gemlik ilçesinde yürüyüş/basın açıklaması eylemi düzenlenmesinin planlandığı öğrenilmiştir.

Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütüne müzahir çeşitli grupların organizesi ve yönlendirmesiyle yapılması planlanan bu tür eylem ve etkinliklere katılımın yoğun olması amacıyla çağrıların yapıldığı, daha öncesinde ilçemizde gerçekleşen benzer yürüyüşlerde karşıt görüşlü gruplar tarafından tepki amaçlı sosyal medya paylaşımları ile basın açıklaması vb. şeklinde eylem/etkinlikler yapıldığı, düzenlenmek istenen bu tür eylem ve etkinliklerin ilçemizde gerçekleşmesi halinde karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir, ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın arifesinde milli duyguları tahrik edici, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde yaşanan elim olaylarda dikkate alındığında;

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla,

19.04.2026 – 25.04.2026 tarihleri arasında Gemlik İlçesinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri;

* Açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylemin,

* Diğer il ve ilçelerden, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği tespit edilen şahıs ve araçların; ilçe mülki sınırlarımız içerisine/içerisinden giriş ve geçişlerinin,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/A, B, C ve Ç Maddeleri gereğince

ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 19.04.2026 günü saat 00.01'den 25.04.2026 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.