Adana'da motosikletli bir genç, trafik kurallarını hiçe sayan bir kamyonet sürücüsünün kurbanı oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde 18 yaşındaki Yasin Kılıç motosikletiyle ilerlediği sırada kamyonet bir anda önüne çıktı.

Manevra yapınca iş yerinin kepengine çarptı

Kılıç, kamyonete çarpamamak için manevra yapınca motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip bir işyerinin kepengine çarptı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.