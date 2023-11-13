Bursa'nın kalabalık caddelerinden birinde gece yarısı gazinodan çıkıp aracına yönelen 30 yaşındaki A.D., direksiyon başında uykuya daldı. Şehrin en işlek caddelerinden birinde kaldırıma park etmiş halde bulunan aracını fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, direksiyon başında derin bir uykuya dalan A.D.'yi uyandırmak için çaba harcadı. Kaldırımda park etmiş olan aracın içinde sızan sürücü, polis ekiplerini karşısında görünce şaşkın bir şekilde araçtan indi. Ekipler, kaldırıma park etme ihlali nedeniyle A.D.'ye ceza kesti.

A.D., trafik cezasını almanın ardından ehliyetli bir arkadaşını çağırdı ve aracını kaldırımdan uzaklaştırdı. A.D'nin alkol kullanıp kullanmadığı konusunda net bir bilgi olmadığı için sadece uygunsuz park etme sebebiyle ceza aldığı belirlendi.