İnegöl’de 1983 yılında karateye başlayan 51 yaşındaki İsmail Kocal, yıllar içinde sporculuktan antrenörlüğe uzanan kariyerini ailesiyle birlikte sürdürdü.

Eşi Özlem Kocal(46) ile birlikte çocuklarını da küçük yaşlardan itibaren karateyle tanıştıran Kocal çifti, bugün Türkiye’nin örnek sporcu ailelerinden biri olarak gösteriliyor.

Ailenin büyük kızı milli karateci İrem Sena Efe(27), 2021 yılında milli karateci Murat Efe ile evlenerek sporcu bir aile geleneğini sürdürdü.

2 çocuk annesi olan Sena Efe, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonu olurken “En Teknik Sporcu Ödülü”ne layık görüldü.

Ailenin oğullarından Furkan Osman Kocal(26), bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. Aybüke Seda Kocal(21) ise 2 kez dünya şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı.

Berra Su Kocal(17) da 2024 yılında milli takıma seçilerek aile geleneğini sürdürdü. Ailenin diğer çocukları Aynisa Sema ile Muhammed İbrahim Kocal da karate sporuyla aktif olarak ilgileniyor.

“TORUNLARIMI HAZIRLIYORUM”

1983 yılında İnegöl’de karateye başladığını ifade eden İsmail Kocal ise yıllar içinde sporculuktan antrenörlüğe uzanan bir süreç yaşadığını belirtti. Kocal, ailesinin de bu branşta önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

İsmail Kocal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Adım İsmail Kocal. 1983 yılında karateye başladım İnegöl'de. 83 yılından 94 yılına kadar İnegöl'de sporcu olarak sporuma devam ettim. 94 yılında antrenörümüz şehir değiştirdiğinden dolayı işin başında en yüksek temel olarak ben kaldım ve o gün bugündür de antrenörlüğe devam ediyorum. 96'da askere gittim. Askerlik görevimde yine karatanrönlük yaptım. Askerlikten geldikten sonra da spor salonu açtım. Spor kulübü işletmeye başladım ve o gün bugündür de antrenörlüğüme devam ediyorum. 6 çocuğum var. En ufakından en büyüğüne hepsi Türkiye, Avrupa, Dünya dereceli. Hepsinin Türkiye, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Yine eşimin dünya şampiyonluğu var. Dünyanın birçok ülkesinde mücadelelere katılarak Türkiye adına ve hepsi bayrağımızı dalgalandırdı. Şu an torunlarımı hazırlıyorum. 3 tane torunum var. Biri 1 yaşında, diğeri 3 yaşında. Onları da yine bu spora adapte ettik. Bu sporu yapıyorlar ve Kyokushin kan branşında Türkiye temsilciliği yapıyorum. Kyokushin kan branşında hayatımıza nakşettik. Hayatımızın bir parçası oldu. Bir yaşam biçimimiz oldu. Bu yaşam biçimini benimsedik. Bununla da yaşamaya devam ediyoruz. Allah uzun ömür verdiği sürece biz bunları yapacağız. Torunlarıma, torunlarımın torunlarına bu sporu devam ettirmeye çalışacağım."

YAŞAM TARZIMIZ OLDU

Evliliğinden bu yana Kyokushin Kan ile ilgilendiğini belirten Özlem Kocal, aktif sporculuğun yanı sıra antrenörlük ve hakemlik görevlerinde de yer aldığını söyledi.

Kocal, karateyi yaşamlarının bir parçası haline getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben Özlem Kocal, 1980 doğumluyum. Eşimle evlendiğimden beri bu sporla uğraşıyorum. Kyokushin kan yaşam tarzımız oldu. Yıllardır aktif sporculuk yapıyorum. Bunun yanında antrenörlük yapıyorum. Hakemliklerde görev alıyorum, yurt dışı maçlarında kamplara katıldım. Avrupa ve dünya derecelerim var.

Bunun yanı sıra bölgesel maçlarda dereceler aldım. Türkiye şampiyonluklarım var, bu bizim için yaşam tarzı oldu. Sporu tüm ailelere tavsiye ederim. Çünkü ben çocuklarımla, torunlarımla birlikte spor yapıyorum ve spor yapmaktan zevk alıyorum.

Kyokushin kan bizim yaşam tarzımız oldu. Bir sürü derecenin yanında en çok motive eden yanı çocuklarla bir arada ahlaklı bir temel kurmak hedefimiz. Bu yönde de ilerlemeye çalışıyorum. Burada velilerimizin de sporcularımızın da çok katkısı oluyor."