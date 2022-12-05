Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret talebini 13 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu miktar 2023 yılı içinde tekrar değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir" dedi.

Çerkezoğlu, "Asgari değil, insanca yaşam" başlığıyla düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Bugün yüksek enflasyon karşısında işçilerin ve kamu çalışanlarının gelirleri erimeye devam ediyor. TÜİK'in eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Yüksek enflasyon bölüşüm ilişkilerini de olumsuz biçimde etkiliyor. Gelir adaletsizliği giderek artıyor. İşgücünün milli gelirden aldığı pay gerilerken sermayenin payı artıyor. Açlık ücret ortalama ücret haline geldi. AB ülkelerinde asgari ücretlerinin oranı yüzde 4 seviyesindeyken Türkiye'de yüzde 50'yi aştı. Ayrıca asgari ücrete erişemeyen milyonlar var.

Ülkemiz bir asgari ücretliler toplumu haline gelirken asgari ücretin alım gücü her geçen gün geriledi. Bugün asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz."

DİSK'İN TALEPLERİ

DİSK'in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu:

Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.

Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.

Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10'a düşürülmelidir.

En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli

Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.