Sempa Pompa, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen 2023 İhracatın Liderleri ödül töreninde, En Çok Pompa ve Aksamları İhracatı Yapan Firma unvanını aldı.

Türkiye’nin önde gelen pompa üreticilerinden Sempa Pompa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen 2023 İhracatın Liderleri ödül töreninde, En Çok Pompa ve Aksamları İhracatı Yapan Firma unvanını aldı. Firma, Türkiye ve dünya genelindeki büyük ölçekli baraj ve termik santrallerin pompalama ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözüm odaklı yaklaşımıyla tanınıyor.

Ödül, İSİB Başkanı Mehmet Şanal tarafından Sempa Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Ferahkaya’ya takdim edildi. Ferahkaya, "Bu ödül, Sempa Pompa ailesi olarak bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Müşterilerimize en iyi ürünleri sunma ve dünya genelinde liderliğimizi sürdürme misyonumuzu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ödül töreni 18 Nisan 2024 Perşembe günü, Ankara’da bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği merkezinde gerçekleştirildi. Törene, İSİB yönetim ve denetim kurulu üyeleri, firmanın yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri ve profesyoneller katıldı.

Firma, ürün yelpazesinde uçtan emişli pompalardan çok kademeli pompalara, atık su pompalarından in-line pompalara kadar geniş bir çeşitliliği barındırıyor.

Şirketin ürün yelpazesi, Türkiye ve dünya genelindeki önemli baraj ve termik santrallerin yanı sıra çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılıyor.