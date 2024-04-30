İş Bankası, finansman uygulaması DijiKolay’ı hizmete sundu. Uygulama ile işletmelere daha hızlı, esnek ve pürüzsüz bir finansman deneyimi sunulması hedefleniyor.

İş Bankası, KOBİ’lerin işletmelerini yönetmek için sıklıkla kullandığı uygulama ve platformlara entegre olacak şekilde tasarlanan finansman uygulaması DijiKolay’ı hizmete sundu. Yeni bankacılık ürünü ile işletmelere daha hızlı, esnek ve pürüzsüz bir finansman deneyimi sunulması hedefleniyor.

DijiKolay Finansman ile işletmeler, kullandıkları e-ticaret platformları ve entegratörleri, ERP ve ön muhasebe uygulamaları, ödeme kuruluşu panelleri gibi dijital uygulama veya platformlardan ayrılmadan, ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel sunulan kredi imkanlarından yararlanabiliyor. Gelişmiş bir karar motoru tarafından değerlendirilen başvurular saniyeler içinde sonuçlandırılıyor, firmalar zaman kaybetmeden finansmana erişebiliyor.

İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilmiş ödeme planları oluşturarak nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine yardımcı olan uygulama, esnek geri ödeme seçenekleri sunuyor. Uygulama içindeki hesaplama aracı ile kullanıcılar, talep ettikleri krediye ilişkin faiz oranı, taksit tutarı, masraflar, sigorta primi gibi koşulları görüntüleyebiliyor.

Uygulamanın platformlara entegrasyonu, önyüz katmanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanılan mimari yapı, entegre olunan platform tarafında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, uygulama içinde özelleştirme ve değişiklik yapılmasına imkân tanıyor. Bu sayede geliştirme kaynağı sınırlı olan firmalar da DijiKolay Finansman’ı platformlarına entegre edebiliyor, iş ortağı platformlar tarafından üstlenilmesi gereken bakım maliyetleri en aza indiriliyor.

Online Alışveriş Platformu Pazarama, Moka ve KolayBi ile entegrasyonu tamamlanan DijiKolay Finansman’a, bu platformların müşteri/kullanıcı panelleri üzerinden erişim sağlanıyor. İlk etapta yalnızca şahıs şirketleri tarafından kullanılabilen uygulamanın yakın gelecekte tüm KOBİ’lerin kullanımına açılması planlanıyor.

“Bankacılık hizmetlerini geleneksel kanalların dışından sunma çalışmalarımız devam ediyor”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, konuya ilişkin açıklamasında, “Her yerde bankacılık vizyonumuz doğrultusunda, bankacılık hizmetlerini geleneksel bankacılık kanalları dışından, yenilikçi bir anlayışla sunma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni ürünümüz DijiKolay Finansman ile kredi dikeyindeki bazı hizmetlerimizi KOBİ’lerin dijitalleşmesinde önemli katkısı olan platform ve uygulamaların içinden sunmaya başlıyoruz. Böylece bir yandan ekonomimizin belkemiği KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırırken, bir yandan da mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızın müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmasını sağlıyoruz. İlk olarak Pazarama üzerinden hizmete sunduğumuz ürünümüzün, iş ortağımız olan platformlarda müşteri etkileşimini ve memnuniyetini artıracağına ve onlara rakiplerinden farklılaşma imkânı vereceğine inanıyoruz. KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı çözümler sunarak iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.