Siemens’in prototip Megawatt Şarj Sistemi (MCS) 1MW şarj sağlamayı başardı.

Elektrikli kamyon sektöründeki hızlı büyüme, beraberinde yeni teknolojileri getiriyor. Batarya ve şarj sürelerinde iyileşmeler gözleniyor. Sıfır emisyonlu taşımacılık çözümlerine yönelik talepteki artış, uzun mesafe taşımacılık alanı için önemli bir faktör olmayı sürdürerek filo operatörleri için birçok fırsat sunuyor. Bu sektörün önde gelen firmalarından Siemens Akıllı Altyapılar bölümü, bu kapsamda, prototip Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile ilk kez 1MW şarj sağlamayı başardı. Mevcut Kombine Şarj Sistemi (CCS) ile birlikte Megawatt Şarj Sistemi’nin (MCS) bu başarısı, ağır ticari araç sektöründe oyunun kurallarını değiştirmesi bekleniyor.

30 dakikada hızlı şarj ediyor

Ayrıca Siemens, yüksek emisyonlu ulaşım sektörünün sürdürülebilir dönüşümünde daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla SICHARGE Megawatt Şarj Sistemi’nin bir prototipini de tanıttı. Mevcut portföyde temellenen MCS, birden fazla SICHARGE UC150 güç kabininden, bir anahtarlama devresinden ve özelleştirilmiş bir MCS dağıtıcısından oluşuyor. MCS’nin merkezi ögesi niteliğindeki anahtarlama devresi, şarj istasyonlarının çıkış gücünü tek bir yerde toplamanın yanı sıra ihtiyaca bağlı olarak gücü MCS dağıtıcısına yönlendiriyor. E-Kamyonlarda yaygın olarak kullanılan bataryalar, yaklaşık 1 megawatt güç veren uygun şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

MCS ihtiyacı artacak

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Siemens Akıllı Altyapı e-Mobilite Birimi CEO’su Markus Mildner, “Özellikle uzun mesafe taşımacılıkta elektrikli kamyonlar ve otobüsler için molalar sırasında hızlı MCS’ye ihtiyaç duyulacak. Bu teknolojinin ülke genelinde yaygınlaşması için hükümet tarafından bazı alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, testimizin başarıyla tamamlanması, teknoloji tarafında büyük bir adım atmamızı sağlayacak. Ayrıca ulaşım sektörünü sürdürülebilir hale getirme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor” dedi.

AB yeni standartlar getirdi

Avrupa Birliği’nde (AB), karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yüzde 25’inden fazlasını ağır ticari hizmet araçları oluşturuyor. Emisyonların azaltılması, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltma hedeflerine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor. Avrupa Parlamentosu, iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve AB genelinde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yakın zamanda yeni ağır hizmet araçları için CO2 emisyonu azaltım hedeflerini destekleyecek yeni tedbirleri onayladı. Bu doğrultuda, büyük kamyon ve otobüslerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının 2040 yılı itibarıyla yüzde 90 oranında azaltılması gerekiyor. Ayrıca, yeni şehir içi otobüslerin 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmaları ve 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlar haline gelmeleri öngörülüyor. Uzun mesafe kamyon taşımacılığının elektrifikasyonu, nakliye şirketlerinin iş modelini değiştirecek ve rekabet avantajı noktasında pek çok yeni alan açacak. Nakliye şirketlerinin mallarının CO2-nötr taşınmasına önem veren müşterilerinin sayısındaki artış devam ettikçe bu gereksinime yanıt veremeyen tedarikçiler dezavantajlı bir konumda olacak.