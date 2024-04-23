Portakal kabuğu diş minesi temizliğinde son derece etkilidir. Portakal yedikten sonra kabukları ile dişlerinizi birkaç dakika ovalayarak su ile durulayın. Portakal kabuğu, dişte oluşan lekeleri önler, bakterileri önleme konusunda yardımcı olur, dişleri beyazlatır.

Kısa bir sürede beyaz, parlak ve sağlıklı dişlere sahip olmak için; yarım fincan karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 çorba kaşığı limon yağını karıştırıp, elde edeceğiniz bu karışım ile dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Karbonatın dişler üzerindeki beyazlatıcı etkisi çoğumuz tarafından bilinir. Diş fırçanızı ıslatıp, 1 çorba kaşığı karbonat ve 1 çorba kaşığı tuzu fırçanın üzerine dökerek dişlerinizi fırçalayın.

İçerisinde C vitamini bulunduran meyve ve sebzeler ile hazırlayacağınız diş maskesi, diş plaklarının önüne geçmek için kolay ve hızlı bir yöntemdir. Bir miktar çilek, domates ve portakalı ezip bir karışım hazırlayın. Hazırlanan bu karışımı dişlerinize koyup 5 dakika kadar beklettikten sonra durulayın. Bu yöntem ağzınızdaki bakterileri yok eder ve nefesinizi tazelemekte yardımcı olur.

Bir avuç dolusu susamı birkaç dakika çiğneyin ve yutmadan geri çıkarın. Bu yöntem dişlerinizi temizler ve diş plaklarını yok edilmesine yardımcı olur.

2 yemek kaşığı sirke ile, 1 yemek kaşığı tuzu su ile karıştırıp gargara yaptıktan sonra yutmadan tükürün. Tamamen doğal olan bu yöntem dişlerinize bir zarar vermeden temizleyecektir.