Geçtiğimiz Eylül ayında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Kara Yolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ile birlikte inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman kavşağın Kasım ayında açılacağını açıklamıştı. Çalışmaları tamamlanan kavşakta bugün itibariyle hizmete girdi. Resmi açılışında önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Sırada Şehitler ve Çitli Var

Milletvekili Salman, Ağaç İşleri kavşağının ardından iki yeni kavşak çalışmasının daha tamamlanarak kesintisiz ulaşımın sağlanacağını kaydederek; “Buradan sonra Şehitler ve Babasultan civarında oradaki çalışma da bir yandan hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2026’nın ilk çeyreğinde orayı da toparlarız. Sonrasında da Çitli Kavşağını toparlayacağız. O da 2026 yılı içerisinde hızlıca çalışmalarına başlanacak” demişti.