Diyabet hastaları da diyabeti olmayan hastalar gibi günlük yaşamsal aktivitelerine çok dikkat etmek zorundalar. Günlük yaşamsal aktiviteler özellikle fiziksel hareketliliklerini devam ettirmek şeklinde olur. Aktif spor yaparak olabilir ya da günlük yaşantılarını hareketsiz geçirmemeyi sağlamak şeklinde olabilir. Buna ilave olarak kötü alışkanlıklardan uzak durmak yani sigara, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıkların olmaması son derece önemlidir. Beslenme tarzlarına zaten şeker hastaları olduğu için dikkat etmek zorundalar ama yine de beslenme tarzlarına olabildiğince dikkat ederek yaşamsal aktivitelerini normal bir insan gibi devam ettirmeleri gerekir. İkincisi de şeker hastalığının getirdiği olumsuzluklardan kaçınmak için özellikle kan şekeri düzeylerini olabildiğince normal ya da normale yakın düzeylerde tutmaları için ilaç tedavilerini düzenli olarak almaları gerekir.