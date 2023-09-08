Metabolik hastalıklar içerisinde diyabet Alzheimer ilişkisi oldukça önemlidir. Aslında demans sebebi olarak birçok hastada Alzheimer yanı sıra başka sorunlar da olmaktadır. Bunlardan en önemlisi kardiyovasküler sorunlar, vasküler yetersizlik sonucu beyinde oluşan hasar yani vasküler demans aslında birçok hastada karışık demans vardır. Vasküler demans da birçok kere Alzheimer tipi demansa eşlik etmektedir. Diyabete bakacak olursak komplikasyonlar açısından düşünüldüğünde vücutta zaten kardiyovasküler sistem üzerinde çok olumsuz etkileri olan bir hastalıktır.

Kan şekeri regülasyonu bozuldukça, damar çeperi üzerinde ateroskleroz ilerlemektedir. Bu da birçok organda dolaşım yetersizliklerine sebep olmaktadır. Diyabetin bir tek etkisi bu değildir. Doku üzerinde başka etkileri de var ama temel en önemli problemlerin başında bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla beyin dokusunun da kanlanmasında bozulmalar ortaya çıktıkça bu da yine Alzheimer gidişatını hızlandıracaktır, bozacaktır. Diğer taraftan Alzheimer hastalığının tıpta tip 3 gibi bir adlandırması da vardır. Neden kaynaklanıyor? Bir takım çalışmalarda insülin reseptör direncinin beyin dokusunda da olabileceğine dair veriler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu hipotez ve soru da çok araştırılmıştır.

Acaba Alzheimer tipi demans gerçekten bir tür merkezi sinir sisteminin diyabeti midir? En azından şuan için bununla ilgili daha fazla bilgi verecek kadar veri elimizde yoktur. Bu da sorgulanabilir. Evet, diyabet Alzheimer seyrinde çok önemli bir etkendir. Bu hastalarda kan şekeri regülasyonu, organ komplikasyonları ve özellikle kardiyovasküler sistem ile ilgili sorunlar çok iyi sorgulanmalı ve tedavi edilmelidir.