Mezopotamya’nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır’da düzenlenecek Sur Kültür Yolu Festivali, 14 Ekim’de başlayacak ve 9 gün sürecek.ANKARA (İGFA)- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali başlıyor.

Mezopotamya’nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır’da düzenlenecek Sur Kültür Yolu Festivali, 14 Ekim’de başlayacak ve 9 gün boyunca 40’tan fazla noktada 500’den fazla etkinlikle tarihi boyunca olduğu gibi misafirlerini kucaklayacak.

Anadolu’nun ilim ve fikir merkezi, on bin yıllık tarihi ile insanlığın ortak hikayesinin başladığı en önemli şehirlerden olan Diyarbakır’da düzenlenecek Sur Kültür Yolu Festivali toplumun her kesimine hitap edecek. Dengbejlerden popüler sanatçıların konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak.

Sur Kültür Yolu Festivali süresince, Dağ Kapı Meydanı, Keldani Klisesi, Ulu Camii, Paşa Hamamı, Hasan Paşa Hanı, Hz. Süleyman Camii, Keçi Burcu, Kurşunlu Camii, Surp Giragos Kilisesi, Şeyh Muhtar Camii, Mesudiye Medresesi, Meryam Ana Kilisesi, Kervansaray, Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Dicle Köprüsü, Ben Ü Sen Burcu gibi kadim kentin simge mekanları kültür sanat ve müzik rotası haline gelecek.

Meryem Ana Kilisesi’nde Süryani Kadim İlahileri söylenirken, Surp Giıragos Kilisesi’nde Ermeni Bestekarlar Konseri ve İnançların Dili Konseri yer alacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi’nde Dengbej Divanları kurulurken, Diyarbakır Kent Müzesi Cemil Paşa Konağı’nda Eyvan geceleri düzenlenecek.

FİSKAYA CAM TERAS YEREL SANATÇILARIN KONSERLERİYLE RENKLENECEK

Fiskaya Cam Teras birbirinden özel konserlere evsahipliği yapacak. 14 Ekim’de Berivan Demirkıran, Veysel Cengiz, Fırat Alış, Ferhat Denizhan, Meltem Macit Konseri, 15 Ekim’de Bedir Ayseli, Süleyman Oduncu, Uğur Yaşar, Özgür Ekin, Serap Sütşurup Konseri, 16 Ekim’de Çelina, Songül Kale, Leyla Cengiz, İbrahim Candan, İlayda Alan Konseri, 17 Ekim’de Ozan Mensur, Bahar Cengiz, Tekin Yiğiter, Veysel Ayyıldız, Erdal Elaldı Konseri, 18 Ekim’de Ali Aktaş, İbrahim Hakkı Karadaban, Bircan Dudukçu, Leyla Engin, Ayşegül Çakmak Konseri, 19 Ekim’de Metin Tosun, Semra Buzoba, Mensure Arancak, Gökmen Batur, Arin Dicle Somuk Konseri dokuz gün boyunca festival ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.

DAĞKAPI’DA ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK

Dağkapı Meydanı ise Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü ile renklenecek. Aslı Hünel ve Uğur Aslan, Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER

Her festivalde olduğu gibi Sur Kültür Yolu Festivali’nde de çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Hançepek Meydanı’na kurulacak çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve daha birçok noktada tiyatro oyunları, hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.