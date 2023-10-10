10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla açıklama yapan DoktorTakvimi uzmanlarından Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Uğurlu, ruh sağlığını korumanın fiziki sağlığa da etki edeceğine dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 1992 yılından bu yana Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün nedeniyle DoktorTakvimi uzmanlarından Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Uğurlu ruh sağlığı hakkında önemli bilgiler verirken ruh sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında da önemli tavsiyeler verdi.



Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Uğurlu ruh sağlığının kişinin iyilik halinin sağlanabildiği bir yaşam anlamına geldiğini belirterek, “Ruh sağlığı duygusal ve davranışsal olarak kişinin karşılaştığı yaşamsal sorunları çözümleyebilmede yeterli olması ve aynı zamanda bir denge halidir. Başa çıkma becerilerinin gelişmiş olması duygu durumunu kontrol edebilme yetisidir. Kişinin hayatın içindeki birçok konuda işlevselliğini sürdürebilme becerisini de kapsayan bir tanımdır.” dedi.

Uğurlu, ruh sağlığını korumak için yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı: