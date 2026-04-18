İlçenin Çiçeközü Mahallesinde oyun oynadıktan sonra sağanakla birlikte ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım’a (15) yıldırım çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesine sevk edilen Kasım ve Serkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise Gaz Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, ‘baba üç kişidir, yerdeler’ dedi. Her halde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi.

Aile fertleri sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden kuzenler, işlemlerinin ardından defnedilecek.