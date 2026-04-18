Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi konusu, milyonlarca esnaf ve şirket ortağının gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın işaret ettiği yasal düzenleme süreci devam ederken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, düzenlemenin kimlere "erken emeklilik" kapısı açacağını, kimlerin ise beklentisini karşılamayabileceğini detaylarıyla ortaya koydu.

Milyonlarca Bağ-Kur sigortalısı, prim gün sayısının 7.200 güne çekilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Ancak uzmanlara göre, bu düzenlemenin herkes için aynı avantajı sağlamayacağı uyarısı yapılıyor. Peki, hangi sigortalılık başlangıç tarihi avantajlı? Kimler için "sihirli bir dokunuş" olacak? İşte Özgür Erdursun’un kaleminden merak edilen tüm detaylar.

Emeklilik Şartları Neye Göre Değişiyor?

Bağ-Kur’da emeklilik hakları, ilk sigortalılık tarihine göre üç ana gruba ayrılıyor:

8 Eylül 1999 ve Öncesi: EYT yasası kapsamında olan bu grupta kadınlar 7.200, erkekler 9.000 prim günüyle yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası: Bu grup için 9.000 prim günü şartı ile birlikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı bulunuyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası: Kadın-erkek fark etmeksizin 9.000 gün ve kademeli olarak 65 yaşına kadar çıkan bir yaş şartı uygulanıyor.

7200 Gün Düzenlemesi: Hangi Senaryo Masada?

Düzenlemenin detayları henüz netleşmemiş olsa da, uzmanlar iki farklı senaryo üzerinde duruyor:

Genel İndirim: Eğer mevcut tüm prim şartlarından 1.800 gün düşülürse, 7.200 gün şartı olanlar için bu sayı 5.400 güne gerileyebilir. Bu, özellikle kadınlar için devrim niteliğinde bir erken emeklilik fırsatı anlamına gelir.Sadece 9.000 Günü Kapsayan İndirim: Eğer yasal düzenleme sadece 9.000 gün şartı olanları hedeflerse, 7.200 gün şartı bulunan gruplar mevcut sistemle devam etmek zorunda kalabilir.

"En Büyük Kazanan: 1999 Öncesi Sigortalılar"

Özgür Erdursun’a göre, düzenlemeden en somut faydayı 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar görecek. Bunun sebebi ise çok net: Bu gruptakilerin yaş şartı yok. Prim gün sayısının düşürülmesi, doğrudan ve hızlı bir emeklilik anlamına geliyor.

1999 Sonrası Sigortalılar İçin "Yaş" Engeli!

9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim gününün 7.200’e düşmesi, tek başına emeklilik için yeterli olmayabilir. Erdursun, bu gruptaki sigortalıların yaş şartını (58-60-65) beklemek zorunda olduğuna dikkat çekiyor.

Düzenlemenin gerçek bir "avantaja" dönüşmesi için kademeli emeklilik ile desteklenmesi gerektiğini belirten Erdursun, aksi takdirde prim gününü tamamlasa bile vatandaşın emeklilik yaşına kadar prim ödemeye devam etmek zorunda kalacağını vurguluyor.

İhya Bedeli: Emeklilik Bedelsiz Değil

Düzenlemenin en önemli noktalarından biri de "ihya" (geçmişe dönük borçlanma) konusu. Geçmişte primleri silinen veya dondurulan sigortalılar, 7.200 gün avantajından yararlanmak için bu günleri satın almak zorunda. 300 bin TL’den başlayıp 1,5 milyon TL’ye kadar çıkabilen ihya bedelleri, vatandaşların planlarını yaparken dikkate alması gereken en kritik maliyet kalemi olarak öne çıkıyor.

Kendi Sigorta Tarihinize Göre Hesap Yapın

Özgür Erdursun’un analizleri, bu düzenlemenin genel bir "reform"dan ziyade, sigortalılık başlangıç tarihine ve prim durumuna göre şekillenen bir "fırsat kapısı" olduğunu gösteriyor. Yasa metni resmileştiğinde, herkesin kendi durumuna göre yeniden hesaplama yapması kaçınılmaz olacak.