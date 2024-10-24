TUSAŞ’a yapılan terör saldırı hakkında konuşan Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, "Güvenlik altyapısı terörle mücadele ve fiziki güvenlik konusunda tecrübeli yöneticiler üzerine inşa edilmeli" dedi.

Bir televizyon programına konuk olan Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Amerika’nın, TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınadığı açıklamanın bir anlam ifade etmediğini, samimiyetsiz, hiçbir karşılığı olmayan boş bir açıklama olduğunu söyledi.

Güvenlik altyapısının terörle mücadele ve fiziki güvenlik konusunda tecrübeli yöneticiler üzerine inşa edilmesini belirten Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, "Güvenlik meselesini fiziki boyutun ötesinde çok daha sıkı bir şekilde, gerekirse gerekli maliyetleri de göze alarak daha profesyonel bir şekilde hatta mümkünse, terörle mücadele ve fiziki güvenlik konusunda tecrübeli yöneticiler üzerinde inşa edilmesinde fayda var. Bunlar çok zor değil, uluslararası standartları olan var. Evrensel standartlarla belgeleri önünüze alıyorsunuz tek tek ne ne eksik var bakıp yapıyorsunuz. Bunlar maliyettir ama bu maliyetlerden kaçınmamamız lazım. Sonra böyle acı olaylar yaşanıyor. TUSAŞ bunu yapmadı demiyorum genel olarak konuşuyorum. Onu da belirtmek isterim. Bu da bize acı bir örnek olay olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Amerika’nın saldırıyı kınadığı açıklamanın karşılığı olmayan boş bir açıklama olduğunu söyleyen Darıcılı, "Amerika’ya müttefik derken yanına ünlem işareti koyalım. PYD ve YPG ile ilişkisi bellidir. PYD ve YPG’yi belli bir kapasiteye ulaştırmak için inanılmaz bir bütçe ayırıyorlar. Amerika’nın yaptığı açıklama Türkçeden örnek ‘Laf ola beri gele’ bir açıklama. Bir anlam ifade etmeyen, samimiyetsiz, hiçbir karşılığı olmayan boş bir açıklama. Açıklama yapılmak için söylenmiş" dedi.

Siyasilerin barış çağrısı ardından bu saldırının olduğunu belirten Ali Burak Darıcılı, "Siz çözüm olarak kendi stratejinizi belirlemek istiyorsunuz. Anında böyle bir olay ile karşılaşıyorsunuz. Bunu bir şekilde örgüt kaynakları üzerinden temas söz konusu olmuş. İstihbar edip bunun hazırlığını yapmış olabilirler" şeklinde konuştu.