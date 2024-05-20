Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Alper Öztürk, obezite ameliyatlarıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Obezitenin tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu kaydeden Öztürk, “Hipertansiyon, diyabet gibi ek hastalıklar çıkmaya başladığı zaman obezitenin ileri bir evreye gelmiş olduğunu anlıyoruz” dedi.

Sağlık İletişimi Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Enine Boyuna Obezite Söyleşileri’ programının konuşmacısı Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk oldu. Daha önce ameliyat ettiği hastalarıyla birlikte söyleşiye katılan Öztürk, obezite hakkında bilgilendirmede bulundu. Söyleşiye katılan misafirlerin sorularını yanıtlayan Öztürk, sağlıklı beslenme ve spor konusunda tavsiyeler verdi. Obezite ameliyatları ve sonrasında yaşanan süreçlerle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

“Ameliyat sonrası dönemde çok ciddi spor yaptılar”

Sempozyumdan önce açıklamalarda bulunan Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Alper Öztürk, “Obezite hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Hem ameliyatın nasıl olduğunu, sürecin nasıl geçtiğini, sonrasında hastaların neler yaşadığını anlatmak istiyoruz. Çünkü insanlar çok merak ediyor. Çok popüler konular. Bunun yanında daha önce ameliyat olmuş 2 tane de hastamız var. Onlar da kendi deneyimlerini anlatacaklar. Tabii sadece ameliyatla bitmiyor. Ameliyat sonrası dönemde çok ciddi spor yaptılar. Bunun yanında yediklerine dikkat ettiler. 2 hastamızın da ameliyatlarının üzerinden 2 yıl geçti. Şu anda çok fitler. Çok iyi durumdalar” dedi.

“Hipertansiyon ve diyabetin ana sebeplerinden biri obezite”

Ameliyat süreci ve sonrası hakkında halkımızı bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Doç.Dr. Alper Öztürk, “Hipertansiyon, diyabet gibi ek hastalıklar çıkmaya başladığı zaman biliyoruz ki, artık ileri evreye gelmiş ve bu hastalığın mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Çünkü obezite bunların altında yatan ana sebeplerden bir tanesi. Aslında bu noktaya getirmeden ameliyatsız çözmek hedef ama bu pek mümkün olmuyor. Çünkü yaşın ilerlemesi ile birlikte metabolizma yavaşlıyor. Ayrıca obez hastaların metabolizmaları yavaş. Asıl sorun bu” şeklinde konuştu.

“Doğru beslenme ve spor bu işin anahtarıdır”

Metabolizmanın hızlandırılması için yapılması gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Alper Öztürk, “Bunu da nasıl çözeceğiz? Birincisi hareket yapmasını, spor yapmasını sağlayacağız. Sağlıklı beslenmesini, karbonhidrattan fakir proteinden daha zengin beslenmesini sağlayacağız. Ve bunun yanında da vücuda giren gıda miktarını ameliyatta da azaltarak buna yardımcı oluyoruz. Doğru beslenme ve spor bu işin anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

“Hareketsiz bir yaşama doğru gidiyoruz, bunu düzeltmemiz gerekiyor”

Obezitenin tüm dünya için büyük bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Alper Öztürk sözlerine şunları ekledi:

“Şu anda açlıktan daha büyük bir problem olarak gösteriliyor ve 2030 yılına geldiğimizde Dünya Sağlık Örgütü dünya nüfusunun yaklaşık yüzde altmışının fazla kilolu ya da obez olacağını hesaplıyor. Bu da ilerleyen dönemde obezitenin bize nasıl bir yük getireceğini gösteriyor. Bu yüzden halkımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Daha bu noktaya gelmeden insanların sağlıklı beslenmesi, spor yapmasını sağlamak gerekiyor. Değişen günümüz şartlarında artık insanlar evlerden çalışmaya başladı. Hareketsiz bir yaşama doğru gidiyoruz ve hazır gıdalar tüketiyoruz. Rafine şekerler tüketiyoruz. Ne oluyor? İnternet sitelerinden yemek siparişi veriyoruz. Sağlıksız gıdalar geliyor. Yani her şey kolaylaşıyor. Bunun yanında sağlığımız bozuluyor. Asıl hedefimiz bunları düzeltmek.”