Yaklaşan yaz mevsimi alışveriş tercihlerine de yansıdı. Yaz tatili hazırlıklarının yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Trendyol Mega Mayıs kampanyasında güneş koruyucu ürünler en çok satılanlarda ön plana çıktı.

E-ticaret platformu Trendyol’un markalara özel avantajlı ürünler ve indirimler sunduğu Mega Mayıs kampanyasında, yaz mevsiminin yaklaşması alışveriş tercihlerini de etkiledi. Kampanyanın en çok sipariş alan ürünlerinde yüz güneş kremi ön plana çıktı. 7-12 Mayıs tarihlerini kapsayan 6 günlük alışveriş festivalinde e-ticaret platformunun kazandıran uygulamaları da büyük ilgi gördü. ’Kazandıran Çark’ ile dağıtılan toplam 2.6 milyon kupon, alışveriş keyfini artırdı.

Siparişte lider Antalya

Mega Mayıs’ta en çok sipariş veren şehir; İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Antalya oldu. Antalya’yı Bursa ve Kocaeli takip etti. Alışveriş severler en çok siparişi akşam 8-12 saatleri arasında verdi.

Mega Mayıs ile işlerini büyüten e-ticaret platformunun satıcıları; en fazla cep telefonu, dik ve robot süpürgenin yanı sıra tencere sattı.