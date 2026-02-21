Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım ve müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamalarda süreci hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

EPDK'nin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli peşin veya kredi kartına en az 6 eşit taksit ile ve vade farksız ödenebilecek.

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi, abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı, hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirildi.

Taksit sayısı arttı, kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirildi

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte doğalgaz bağlantı bedelinin ödenmesinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6'ya ya çıkarıldı. Ödeme kredi kartıyla yapılabilecek. Böylece bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 TL olan bağlantı bedeli, 6 eşit taksit halinde ödenebilecek.

Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde farklı bir adrese taşınan abonelerden de yeniden güvence bedeli alınmayacak. Bu kişilerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra varsa ek tutarlar faturalara taksitli şekilde yansıtılacak.

Yönetmelikte, güvence bedeli alınmayacak aboneler şöyle sıralandı:

"Ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerden, herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış abonelerden daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar, ibadethaneler, cemevleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kurslar, 65 yaşını doldurmuş, kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin hak sahipliği verilen haneler için, hak sahibi adına yapılacak müşteriler..."

Maddede, “Bu fıkra kapsamında güvence bedeli alınmamasına ilişkin hükümler, mevcut aboneliğin sona erdirilerek aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından yeniden aynı adreste abonelik tesis edilmesi hâlinde uygulanmaz” ifadesine de yer verildi.

Mevcut abonelerden güvence bedeli alınacak

Yönetmelikteki maddeye göre, “Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilir. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine göre güvence bedeli ödemesi için vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.”

Eski düzenlemeye göre, güvence bedeli ödenmeden abonelik yapılmışsa şirketler abonelik bedeli talep edemiyordu. Eski yönetmelikte, “Herhangi bir gerekçe ile abonelik esnasında güvence bedeli alınmamış ise daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemez.” deniliyordu.

Bildirimsiz fesih yapılamayacak

Yönetmelik değişikliğiyle, aboneliğin sonlandırılması öncesinde müşteriye bildirim zorunluluğu da getirildi. Maddeye göre, "Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde fatura borcundan dolayı sözleşmenin sona erdirileceğinin en az 3 iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi kaydıyla” aboneliğin feshi mümkün olacak.

Abonelik işlemlerinde değişiklik

Yönetmelikteki değişiklikleri göre ilk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin sunulması ve güvence bedelinin tahakkuku veya tahsili sonrası imzalanacak. Aynı adreste yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası gerçekleştirilecek. Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygun görüş alınmadan yeni sözleşme yapılamayacak. Fatura okuma süresi dağıtım şirketi kaynaklı olarak kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresi uzarsa tüketim bedeli en az 4 taksitte ve vade farksız tahakkuk ettirilecek. Tüketici talep ederse tutarı tek seferde ödeyebilecek; finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak.