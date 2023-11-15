Doğugücüspor Başkanı Yasin Uçkun yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Doğugücü Spor Kulübü Başkanlığından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Uçkun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Sezon başında Bursa Doğugücü Spor olarak büyük bir gurur ve heyecanla yola çıktık . Yolun başında bizlere eşlik eden Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu hocamızın bizler için oluşturduğu transfer bütçesi 6 Milyon TL iken tüm transferlerin sonunda 12.5 Milyon TL bütçe ile karşı karşıya kaldık. Şevkimizi kırmadan oynadığımız ilk iki maçta göze çarpan transfer hatalarımız sebebiyle hocamızla yollarımızı ayırarak Teknik Direktör Özcan Sert hocamız ile yola devam kararı aldık.

Bizi başarıya ulaştıracak bir takımın hayalini kurarken ne yazık ki yanlış transferlerimiz sebebiyle ciddi bir maddi bir zarara uğradık .

Teknik süreç devam ederken Bursa Doğugücü Spora ait 5000 m2 alanımızda gelecek nesillere bırakmak , beldemizin gelişimine sosyal bir katkıda bulunmak amacıyla 500 m2 Kapalı sosyal bir tesis , kaferterya , yönetim binasından oluşan bir spor kompleksi yaptık. Sosyal tesis ile birlikte şuana kadar harcanan 16.800 Milyon TL nin 11.800 Milyon TL bütçesini ben Yasin Uçkun olarak kendi cebimden karşıladığımı siz kamuoyuna belirtmek istiyorum .

Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda maddi manevi her koşulda kulübümüzün arkasında durdum . Yönetimimizde yaşanılan kopukluklar , sorumluluktan kaçan Yönetim Kurulu arkadaşlarımız birkaç yöneticimizi ve beni yalnız ve tek başımıza bıraktı. Yola çıktığımız 38 kişilik Yönetim Kurulu kadromuzdan sadece 20 kişi ile yola devam edebildik.

Yaşanılan bu süreçte mental bir yorgunluğun içerisindeyim . Bu sebeple büyük bir onur duyarak yürüttüğüm Bursa Doğugücü Spor Kulubu Başkanlığından ve Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum .

Kulubumuze daha fazla fayda sağlayacak arkadaşların başa geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ayrıca 12 Kasım 2023 tarihinde Bandırma Eti spor karşılaşmasından sonra alınan kararlar ve gönderilen hiçbir sporcuyla alakalı bir bilgim ve alakam olmadığını belirtmek isterim.

Bugüne kadar bizden her koşulda desteğini esirgemeyen Bursa Doğugücü Spor Kulubunun kıymetli taraftarlarına , değerli büyüklerimize ve beraber yürüdüğümüz arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.”

Haber Merkezi