Alkol Nedir?

Alkol, karbon atomuna direkt olarak –OH grubuna dahil olan organik bileşiklere verilen genel isimdir. Genellikle toplumda alkol kelimesi ile bahsedilen şey aslında etanoldür.

Alkollü içkileri yapmak için etil alkol kullanılıyor. Etil alkol ise, meyve ve tahıllarda var olan şekerden elde edilmektedir.

Alkol, ya fermantasyon ya da distilasyon yöntemi ile elde edilebilir. Fermantasyon grubuna şarap ve bira girerken, distilasyon grubuna rakı, votka, viski vb. ürünler girmektedir.

İçki halinde tüketilmesi durumunda bağımlılık yaptığı da bilinen gerçekler arasındadır.

Peki Alkolün Zararları Nelerdir?

Alkol, vücutta kalıcı olan ya da kısa süreli etkiler bırakmaktadır.

Beyin fonksiyonlarını eksi yönde etkiler ve mental açıdan bilinci devre dışı bırakmaktadır.

Alkol tüketiminden sonra bilincin devre dışı kalmasıyla, insanlar duygularını kontrol edemez duruma gelir.

Görme, konuşma, hareket etme yetilerinde olumsuz yönde gelişmeler olmaktadır.

Alkolün haddinden fazla tüketilmesi durumunda geçici hafıza kaybı meydana gelmektedir.

Alkol, vücutta en çok karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verir.

Hamile bireylerin alkol tüketmesi durumunda Alkol anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkiler.

Alkol midenin iç yüzeyini kaplayan bölümü tahriş eder, ve buna istinaden gastrit’e yol açar. Mide zarında yırtıklar oluşup, mide ve yemek borusunda iç kanamalar meydana gelir.

Aşırı tüketimde kusma da gözlemlenebilir.

Alkol yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerine neden olmaktadır.

neden olmaktadır. Aşırı alkol kullanımı kanser riskini büyük oranda artırmaktadır.

Alkol kullanımından bir gün sonra baş ağrısı ve ağız kuruluğu çok sık görülür.

Siroz hastalığına zemin oluşturmaktadır.

Alkolün Faydaları Nelerdir?