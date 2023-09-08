Hamilelik dönemi sona erdikten ve bebeğiniz dünyaya geldikten sonra lohusalık dönemi başlamaktadır. Bebeğin doğumundan sonra bebekle ilgilenm emzirme ve bakım dönemi başlamaktadır. Bu dönemde annenin vücudu da normal haline dönmeye başlamaktadır. Gebelikte beslenmenize dikkat ettiğiniz takdirde çok fazla kilo almazsınız ve hamilelik sonrası kilo vermeniz de kolay olur. Fakat hamilelikte aldığınız aşırı kilolar

hamilelik sonrasında vermesi zor olacağı için kalıcı olabilmektedir. Bu yüzden gebelik döneminde annenin beslenmesine dikkat etmesi oldukça önemlidir.

Doğumunuzu normal ya da sezaryenle yaptığınızda atılan dikişlerin bakımı ve doktor kontrolü oldukça önemlidir. Doğum da aldığınız kiloları geri vermek için beslenme alışkanlığınıza ve az da olsa egzersiz

yapmaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu şekilde hamilelik döneminde aldığınız kilolardan daha hızlı bir şekilde kurtulursunuz. Hamilelikten sonra dikkat edilmesi ve bakımı yapılması gereken konulardan biri de dikiş atıldıysa dikişler ve göğüslerin bakımıdır. Anne ve bebeğin arasındaki bağın artması ve bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi için anne sütü oldukça önemlidir. Bu yüzden özellikle ilk 6 ay bebeğinizi zorunlu kalmadıkça anne sütüyle beslemeniz önemlidir.

Doğumdan sonra cinsel ilişkiye girilip girilemeyeceği de merak edilen sorular arasındadır. Hamilelik sonra erdikten 6 hafta sonra doktorunuza danışarak cinsel ilişki yaşamada bir sıkıntı yoktur. Hamilelik sonra erdikten sonra emzirme döneminde adet döneminde düzensizlikler yaşanabilir bu normal bir süreçtir. Daha sonra adetiniz zamanla düzene girecektir.