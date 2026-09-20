Edinilen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden iki genç için Fatih Mahallesi Afet Evleri’nde mahalle sakinleri tarafından mevlid programı düzenlendi.

Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi. Programa mahalle sakinleri ve gençlerin yakınları katıldı.

Mahalle sakinleri, gençlerin vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, Remzi Manavoğlu ve Muhammed Yusuf Ezel’i dualarla andı.

Kazada hayatını kaybeden iki gencin vefatı, İnegöl’de büyük üzüntüye neden olmuştu.