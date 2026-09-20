Edinilen bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden iki genç için Fatih Mahallesi Afet Evleri’nde mahalle sakinleri tarafından mevlid programı düzenlendi.

Whatsapp Image 2026 09 20 At 20.47.04 (1)Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi. Programa mahalle sakinleri ve gençlerin yakınları katıldı.
Mahalle sakinleri, gençlerin vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, Remzi Manavoğlu ve Muhammed Yusuf Ezel’i dualarla andı.

Whatsapp Image 2026 09 20 At 20.47.04 (1)-1Kazada hayatını kaybeden iki gencin vefatı, İnegöl’de büyük üzüntüye neden olmuştu.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ