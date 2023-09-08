Doğum lekeleri olarak bilinenve bebeklerin doğduklarında gözlemelenen çeşitli kırmızıve kahverengi lekeler kalıtsal olarak bebeğe aktarıldıkları gibi sonradan oluşabilenleri de vardır. Doğum lekelerinin bir kısmı özellkle iki yaşından sonra geçtiği gibi bir kısmı da kalıcıdır. Bebeklerde baş, yüz, ense ve vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan bu kelelerin günümüzde lazer yöntemiyle bir kısmının geçirilmesi mümkün. Doğum lekelerinin gerçekte oluşumlarına tam olarak neyin sebep olduğu henüz açıklanmış değil. Bu konuda bebekler üzerinde uzun araştırmalar yapılmış olsa da birbirinden farklı ırk, cinsiyet ve doğum koşulları hatta genetik koşulların bile doğum lekelerini tam olarak açıklamaya yeten buluşları ve gözlemleri olduğu söylenemez.

Doğum Lekesinin Oluşumu

Doğum lekeleri renk değişimi sonucu oluşan kırmızı ve kahverengi lekelerden olduğu gibi çeşitli et benleri ve küçük büyük benlerden de oluşabilir. Doğum lekelerinin oluşumunda en önemli faktörün bebeklerde damarların genişlemesi sonucunda deri pigmentlerinin renk değiştirmesi sebep oluyor. Ancak bu deri rengi değişimine ve damar yolunun genişlemesine tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor. Özellikle yeni doğan bebeklerde yüz bölgesinde alın, göz çukuru ve yanak çevresinde küçük tomurcuklar halinde lekelenmelerin olduğu görülüyor. Bu lekelerin çoğunluğu ilerleyen zamanlarda geçiyor. Cilt hücrelerinde meydana gelen değişiklikler sonucu deride belirli yerlerde meydana gelen doğum lekelerinin çevresel ve genetik faktörlerden etkilendiği düşünülüyor.

Doğum Lekesi Türleri

Doğum lekeleri damar genişlemesi ve pigment değişimi olarak iki ana türde incelenmektedir. Ben oluşumlar, kahverengi ve mor lekeler, çilek ve şarap lekeleri,melek öpücüğü gibi adlar alan lekelerdir. Damar lekeleri kırmızı, mor, pembe açık pembe renklerinde olabiliyor. Ciltte kabarma yoluyla kendini gösterir. Bu tür lekelerin oluşma olasılığı oldukça düşüktür. En sık görülen doğum lekeleri ise çilek lekeleridir. Çilek lekeleri kırmızı,pembe veya mor görünümde olabilir. Doğum anında oluşabildiği gibi doğumdan sonrada oluşur. Bu lekeler doğumdan sonra giderek büyüyüp yayılabilir. Bu lekeleri kontrol altına almak ve başka sağlık sorunlarının oluşmasına engel olmak için ciddiye alınmalıdır.

Doğum Lekeleri Geçer Mi

Doğum lekeleri damar genişlemesi ve deri renginin değişmesi sonucu oluşurlar. Bu değişim bebeklerin doğdukları andan itibaren ilk bir yıl boyunca gelişme ve büyüme eğilimi gösterir. Özellikle 2 yaşından sonra doğum lekelerinin çok büyük bir kısmı gerileme gösterir. Giderek azalan lekeler yok olma seviyesine kadar iner ve kimi bebeklerde yok olur. 2 yaşından sonra bebeklerde doğum lekeleri çok ciddi oranda azalmakla birlikte bu lekelerin çok az bir kısmı kalıcı olabilir. Kalıcı lekelerin büyüklükleri de her bebekte değişmekle birlikte genellikle küçülen lekelerdir. İyileşen ve geçen doğum lekelerinin bir kısmı küçük bir iz bırakarak yok olabilir. Doğum lekeleri kalıcı olarak lazer tedavisiyle giderilir ve hiçbir iz kalmaz.