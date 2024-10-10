Doğuş Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılına görkemli bir törenle merhaba dedi. İlk ders Aslıhan Koruyan Sabancı ve Prenses Tılsım Von Liechtenstein tarafından verildi.

Doğuş Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni Çengelköy Yerleşkesinde düzenledi. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yelda Özkoçak’ın açılış konuşmasının ardından, üniversiteye puan türüne göre birincilikle yerleşen öğrenciler ve fakülte birincileri ödüllerini aldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi mezunu Eda Kaya da birincilik plaketini aldı.

Akademik yılın ilk dersi Aslıhan Koruyan Sabancı ve Sintermetal CEO’su Liechtenstein Prensesi Tılsım Von Liechtenstein tarafından verildi. Törende Nanobilim ve Nanoteknoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Erbahar, piyano performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tören, Stanford Üniversitesi’nin Top %2 Scientists Listesi’ne giren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kazem Azizi ve Şahram Minayi’ye üstün başarı ödülünün verilmesiyle sona erdi.