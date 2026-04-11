İnegöl’de eğitimde dikkat çeken bir adım atıldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hayata geçirilen “Yenilikçi Sınıf”, dijital dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak kapılarını öğrencilere açtı. Kendi alanında ilçede “ilk ve tek” olma özelliği taşıyan sınıf, robotik kodlama, yapay zeka ve 3D tasarım gibi alanlarda öğrencilere yeni ufuklar sunuyor.

Hayaller projeye dönüşüyor

Yenilikçi Sınıf’ta öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştiriyor. Robotik kodlama ve yapay zeka çalışmalarında algoritmalarla tanışan öğrenciler, geleceğin teknolojilerine bugünden adım atıyor. 3D tasarım laboratuvarında ise fikirler, üç boyutlu yazıcılar sayesinde somut projelere dönüşüyor.

Milli değerlerle evrensel teknoloji buluşuyor

Eğitim modeli, köklü milli değerleri temel alırken, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla harmanlanıyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hem kültürel hem de teknolojik anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Hedef: Üreten nesiller

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan bu özel sınıf, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Okul yönetimi, tüm öğrencileri bu vizyonun bir parçası olmaya davet ederek geleceğin başarılı projelerine kapı aralıyor.