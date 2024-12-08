SASKİ, günde 311 bin metreküp içme suyunu arıttığı Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin kapılarını Tıp Fakültesi öğrencilerine açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde Halk Sağlığı dersi çerçevesinde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı. İntörn hekimler, suyun arıtılma süreçlerini yerinde inceledi. Tesisin teknolojik altyapısı ve işleyişine dair kapsamlı bilgiler alan hekimlere, su kaynaklarının korunması ve arıtma süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı. Ziyaret sırasında hekimlere yalnızca teknik bilgiler değil su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine de önemli mesajlar verildi. Çevre dostu uygulamaların önemine vurgu yapılırken, bireysel ve toplumsal bilinçlenmenin su yönetimindeki kritik rolü ele alındı.

“Burada gerçekten çok büyük bir özveri, ciddi bir emek var”

Suyun yolculuğuna tanıklık edip hayranlığını dile getiren İntörn Hekim Eren Can, “Suyun canlılar için önemi çok büyük. Burada suyun kaynağından evlerimize kadar nasıl ulaştığına şahit olduk. Burada gerçekten çok büyük bir özveri, ciddi bir emek var. Yaşam kaynağımız olan suyu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için hepimizin daha özverili, daha bilinçli bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Çeşmemizdeki suyu güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi görmüş olduk”

Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Yıldız, “Halk Sağlığı dersimiz çerçevesinde bizlere kapısını açan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İçme suyunu zaten çeşmeden kullanıyorduk. Burada bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu ve çeşmemizdeki suyu güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi görmüş olduk” diye konuştu.