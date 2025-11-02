Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçının ardından, "Bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor. Aklımızı, kafamızı kaybetmedik. Oyuncular büyük bir iş çıkardı" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. Derbi galibiyeti sonrası takımın geldiği noktaya ilişkin Tedesco, "Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı, agresif bir başlangıç yaptı. İki an vardı bireysel hata yaptığımız; kontra baskılar sonrası golü yedik. Sonrasında rakibimiz karşısında topu tutabilmemiz gerekiyordu. Sonra yine golü yedik. Rakibimiz hiç merhamet göstermedi. ‘10 kişiye karşı kazandınız’ diyebilirsiniz fakat Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişi kalmıştı. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü 1-0 kaybetmiştik. Özellikle bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor. Aklımızı, kafamızı kaybetmedik. Oyuncular büyük bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Sonuçtan mutlu olabilirim"

Tedesco, skor 2-0’a geldikten sonra takımın oyun disiplininden kopmamasıyla ilgili oyuncularıyla iletişimine dair, "Oyuncularımla maç içinde iletişim kolay değildi. Gürültülü bir atmosfer vardı. Bizim saha içinde pozisyonumuzu kaybetmememiz gerekiyordu. İkinci yarı memnun olmadığım bir an vardı. Rakibimiz bu andan faydalanarak kontra yapma fırsatı yakaladı. Sebastian Szymanski değişikliği sonrası, oyun yeniden değişti ve sağa geçince daha iyi oldu. Tempomuzu artırdık ve takım da ritmini korudu. Sonuçtan mutlu olabilirim" diye konuştu.

"Öz güven, maçları kazanmamızı sağlıyor"

İtalyan teknik direktör futbolda hiçbir şeyin kolay olmadığını vurgulayarak, "Türkiye Ligi’ni ilk defa tecrübe ettim. Her maç zor. Rakipler, buyur bedava 3 puan demiyorlar. 3 puan için çok çalışmanız gerekiyor. Takımlar arsında çok fark olduğunu göremiyorum. Transsfermakt’ta takım bedeli farklı yazıyor olabilir. Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Samsunspor maçları zor geçti. Bizim hedefimiz zaten büyük maçları, derbileri kazanmak. Derbiler de bugünkü gibi yakın geçiyor. Şu anda öz güvenliyiz, öz güven de maçları kazanmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Jhon Duran’ın güç ve ritim kazanması için süre alması gerekiyor"

Derbide galibiyet golünü getiren Jhon Duran’ın, tedavi süreci hakkında konuşan 40 yaşındaki teknik adam bugünkü performansını da değerlendirdi. Tedesco, "Tedavi sürecinde teknik heyet, sağlık ekibi ve Duran süreçte sıkı çalıştılar. Teknik direktör için asla kolay değildir yüzde 100 hazır olmayan bir oyuncuyu oynatmak. Bugün Duran’ı tercih etmem gerekti. Bizim Jhon’a ihtiyacımız var. Maçlarda süre alması gerekiyor, onun güç ve ritim kazanması için. Bazı oyuncular kulübede daha fazla kalacak anlamına geliyor. Bugün maça girerken ona, ’Kaybedeceğin hiçbir şey yok’ dedim. Atmış olduğu gol de inanılmazdı. Kaptığı toptaki inanç ve vuruş etkiliydi" diyerek sözlerini noktaladı.