Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Derbi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Bugünkü galibiyet azmin ve çok çalışmanın getirdiği bir sonuç. Biz en başından beri takıma, hocaya ve teknik ekibe sonuna kadar güveniyorduk. 2-0 olunca da biz hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Takımımız da bizi mahcup etmedi. Sonuna kadar kovalayıp buradan 3 puanla ayrılmayı bildik" dedi.

"Birkaç hafta içerisinde liderliği ele alacağız"

Puan farkına değil, takımın performansına odaklandıklarını belirten Gürbüz, "Aradaki puan farklı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz maç maç kendi periyodumuza bakıyoruz. Kendi takımımızın mücadelesine ve bundan sonraki performansına bakıyoruz. Dolasıyla bu farklın çok kısa bir sürede kapanacağını ve Fenerbahçe’nin arzuladığı sonuca kavuşması için çalışıyoruz. Bizim bir hayalimiz var. Birkaç hafta içerisinde liderliği ele alacağız. Takımımız gerçekten inançlı, gerçekten kenetlendi. Gerçekten çok çalışıyor. Çok kaliteli bir ekibimiz var. Ertan abinin de dediği gibi taraftarımızla da bütünleştik. Plzen maçında gurbetçilerimizi, Kayserispor maçında taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Desteklerini esirgememelerini bekliyoruz. Bu destekleri hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Biz rakiplerden daha çok kendimizin ne yaptığına bakıyoruz"

Kulüp olarak önceliklerinin rakiplerle değil, kendi gelişimleriyle ilgili olduğunu ifade eden Gürbüz, "Biz rakiplerden daha çok kendimizin ne yaptığına bakıyoruz. Başkanımız Sadettin Saran da söyledi, ‘Çok iyi bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız ve teknik ekibimiz var’ diye. Biz onlara inandık. Ertan Bey her zaman onlarla birlikte, başkanımız da sık sık Samandıra’yı ziyaret ediyor. Yönetimimiz onlara olan inancı aksettirmeye çalışıyor. Onlar da bu güveni bugüne kadar karşılıksız bırakmadılar. Onlara da sonsuz teşekkür ederiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.