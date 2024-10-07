11. Eker I Run Koşusu’nun ana sponsoru Doruk Sağlık Grubu, koşuya yönetim kurulu üyeleri, doktor ve çalışanlarından oluşan 40 kişilik bir ekiple katıldı.

Eker tarafından düzenlenen ve her yaş grubundan 5 bin sporcunun katıldığı ’Eker I Run Koşusu’na bu sene de destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bursa ve bölgesine çeyrek asırdır sağlık hizmeti verirken, Bursa’nın önemli bir markası olarak sosyal sorumluklarımızı da yerine getiriyoruz. Sportif faaliyetler de sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bir taraftan sporcularımızın yanında olurken diğer yandan 40 kişilik bir ekiple yarışlarda biz de yerimizi aldık” dedi.

Namlı, ayrıca bu tür etkinliklerle hem yerel değerlere sahip çıkmanın hem de toplumla olan bağları güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Organizasyonda, Doruk Sağlık Grubu tarafından 5 kilometre koşusunda ilk üç dereceye giren koşuculara Doruk Nilüfer Hastanesi’nde 3. kattaki DOSPA Termal Merkezinden Spa paketi hediye edilirken, hediye çeklerini Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Berk Güray takdim etti.

Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Berk Güray, "Doruk Sağlık Grubu olarak sağlığa ve spora verdiğimiz destekle ön plana çıkmaya devam ediyoruz. DOSPA Termal Merkezimizde sunduğumuz imkanlarla sporcuların hem fiziksel hem de mental olarak sağlıklı kalmasına katkıda bulunmak bizim için büyük önem taşıyor. Sağlık sadece tedaviyle sınırlı değil, sağlıklı yaşamı destekleyen her türlü faaliyeti de kapsamaktadır. Bu nedenle, spora olan desteğimizi sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor ve toplumun sağlıklı bir geleceğe sahip olması adına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doruk Sağlık Grubu Dijital Medya Direktörü Halit Oğuz Türe, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla bu yıl koşuya katıldıklarını belirterek, "Toplumun dikkatini bu önemli sağlık sorununa çekmek ve bu vesileyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, bizim en önemli hedeflerimizden biri" diye konuştu.

Doruk Sağlık Grubu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü M. Burak Dağkılıç ise, "Bursa’nın önemli bir sağlık kuruluşu olarak, yine Bursa’nın köklü markalarından biri olan Eker ile böyle bir etkinlikte yer almak bizim için büyük bir anlam taşıyor" dedi.

Programa, Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mustafa Esgin ile Dr. Atilla Güray da katıldı.