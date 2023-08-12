Döviz kredisi çektikten sonra taksitlendiremeyen iş adamı mahkemeye gitti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yıllar süren davayı sonlandırmak için emsal bir karara imza attı. Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığına dikkat çeken Yüksek mahkeme; kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça kredi sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiğine hükmetti. işadamı S.S., Mart 2016'da dört ayrı işlemde yaklaşık 1 milyon dolar borç aldı. Doların değer kazanması nedeniyle taksitlerini ödemekte zorlanan iş adamı, 4. derece hukuk mahkemesine başvurdu. Ödeme planı bu tutarların faiziyle birlikte vade sonunda davalı bankaya ödeneceğini taahhüt etmiş ve buna bağlı olarak taksitler her ay düzenli olarak ödenmiş ancak ekonomik kriz ile birlikte, Doların Türk Lirası karşısında fahiş değer kazanması ve böylece fiiller arasındaki dengenin aleyhine orantısız bir şekilde değiştiğini öne sürdü. Sözleşmenin doğru ifasına rağmen dayanılmaz durumların ortaya çıktığını, ödeme güçlüğünün ortaya çıktığını, taraflar arasında imzalanan döviz kredisi sözleşmesinde düzenleme yapılması gerektiğini savundu. İmzalanan sözleşmenin kredinin çekildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere hakkaniyete uygun olarak uyarlanmasını ve kalan taksitlerin TL üzerinden ödenmesine karar verilmesini, uyarlama sonunda meydana gelecek farkın ödenmesini veya borcundan mahsup edilmesine karar verilmesini istedi. Davalı banka; davacının mevcut sözleşmeye aykırı bir biçimde uyarlama talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını, taraflar arasındaki fiil dengesinin aşırı ve öngörülemez şekilde bozulduğu iddiasının mesnetsiz olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, Dolar kurunun artmasının öngörülemeyecek bir olgu olmadığı, kurlarda yaşanabilecek değişikliklerin davacı tarafça sözleşmenin yapıldığı sırada göz önüne alınması ve basiretli bir tacirin dövizle kredi çekmenin sonuçlarını öngörmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Davacı iş adamı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Basiretli tacirin dövizle kredi çekerken kur artışındraki artışları hesaba katması gerektiğine dikkat çekerek, mahkeme kararını onadı.