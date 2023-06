DR. M. Kliniği İnegöl'de hizmete açıldı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Muharrem Mert(DR. M.) kliniği ATİMER iş merkezinde dualarla hizmete açıldı.

Burhaniye mahallesi Halimağa Sokak No:2 de bulunan adreste düzenlenen açılışa Belediye Başkanı Alper Taban, Kütahya Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Partili yöneticiler ile davetliler katıldı. Duanın ardından konuşma yapan işyeri sahibi Uzman Doktor Muharrem Mert, "5 yıldır İnegöl’de ikamet ediyorum. 2 yıl kadar İznik’e gidip geldim orada çalıştım, 3 yıl kadarda Bursa Özel Hayat hastanesinde çalıştım. Burada bir muayenehane açmak nasip oldu. Allah’ın izni ile faydalı olmak istiyoruz. Tekrardan bu mutlu günde aramızda olduğunuz için hoş geldiniz diyorum teşekkür ediyorum." dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “İnegöl her geçen gün ticari anlamda pozitif büyüme gösteren bir şehir. İnegöl’de özellikle fizik ve rehabilitasyon merkezi ihtiyaç vardı. Her gün belediye başkanımız ile birlikte yeni iş yerlerinin açılışına katılıyoruz. İnegöl bereketli bir yer. Ben Muharrem hocamıza ailesine yeni iş yerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay ise “Çok kıymetli hazirun Muharrem beyin muayene açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Muhaarrem bizim eniştemiz. Muharremi İnegöl’den koparamadık, nasip kısmet. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, bol bereketli işler nasip etsin” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bu güzel günde burada olmaktan bende çok mutluluk duyuyorum. Şehrimizde açılan her işletme bizim için gurur verici. Bu İnegöl’ün bereketli bir şehir olduğunu gösteriyor. Bendne önce görev yapan çok kıymetli belediye başkanlarımız ile hep bir araya geldiğimizde, ben bu şehrin hep arkasından koştum yetişmeye çalıştım. Şehir o kadar hızlı büyüyor ki buna yetişmek çok güç oluyor diye ifadeler ettiler. Bende benimde durumumun benzer olduğunu onlara ifade etmiştim. İnegöl gerçekten ticareti, sanayisi, tarımı, turizmi ile büyüyor. Muharrem beye teşekkür ediyorum güzel bir işletme açtılar” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.