Sağık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk canlı yayınında sağlık politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece tedavi değil, önleyici bir süreç olması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede aile, çevre ve devletin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"BAĞIMLILIK KÖYÜ İNŞA ETTİK"

"Geçen hafta Yüksek Bağlamlılık Kurulu toplantısını yaptık" diyen Memişoğlu, "Biz yaklaşık 1.582 yatağımızla bağımlılık olduktan sonra tedavi veriyoruz ancak önemli olan bu maddeyle hiç karşılaşılmaması. Sağlık Bakanlığı olarak uyuşturucunun bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uyuşturucu ile, aile ve ortamla birlikte mücadele edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 405 merkez olduğunu, ayrıca "ALO 191" hattının da hizmet verdiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Ailelere danışmanlık ve bilgi veriliyor. Aile hekimleri ve AMATEM gibi bağımlılık merkezlerinde hizmet veriliyor. Bağımlılık köyü inşa ettik, Sancaktepe Şehir hastanesinin yanında. Bağımlılıktan sonra iş ve uğraşı terapisi verilecek bir yer olacak" dedi.

"3 KİŞİDEN 1'İ SİGARA KULLANIYOR"

Sigara bağımlılığına da değinen Memişoğlu, Türkiye’de her üç kişiden birinin sigara kullandığını belirterek bunun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Ücretsiz ilaç desteği ve ALO 171 sigara bırakma hattı ile vatandaşlara destek verildiğini hatırlattı.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece madde değil tütün bağımlılığı da var. Son 10 senede artmaya başladı. Şu an Türkiye'de 3 kişiden 1'i sigara kullanıyor. Tütün ürünleri, elektronik de olsa, bunlar bağımlılık ve tedavi edilmesi gereken bir durum. Sigarada ilaçlı tedavi yapılıyor. Bununla ilgili ücretsiz ilaç veriyoruz. Sigara bırakma polikliniklerini açtık. Tütün bırakma hattımız var, ALO 171. Sigarayı bırakmak isteyen herkesin aramasını istiyoruz. Bana bir şey olmaz demeyin."

Sağlıklı yaşam merkezlerine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde 347 merkez bulunduğunu ve vatandaşların bu merkezlerden ücretsiz şekilde yararlanabileceğini ifade etti. Bu merkezlerde sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

ZAYIFLAMA HAPLARI VE İĞNELERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YOLDA

Son dönemde sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışma konusu olan 'zayıflama iğneleri' de Memişoğlu'nun gündemi arasındaydı. Kilo kontrolüne ilişkin konuşan Memişoğlu, en sağlıklı yöntemin doğal yollarla kilo vermek olduğunu belirterek alışkanlıkların değiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu alanda yeni çalışmaların da gündemde olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"son zamanlarda böyle biraz şişmanladık, obeziteyle mücadelemiz var. Bir yandan evet kilo vermek isteyenler var, kısa yolla kilo vermek isteyenler var ve bir zayıflama iğneleri furyasıdır gidiyor. Bir zamanlar da zayıflama ameliyatları furyası vardı. Esasında en iyisi doğal yolla kilo verilmesi. Bu nedir? Düzgün ve sağlıklı beslenme artı hareket ve egzersiz. Yani doğal yolla beslenmeyi, zayıflamayı becerebilirsek o iğnelere de tabletlere de artı ameliyatlara da gerek olmayacaktır. Çünkü sağlıklı kilo verdiğiniz zaman o kilo uzun süreli olarak geri gelmiyor. Ama bunu alışkanlık olmayıp, işte ben kestirmeden iğne yapayım, kurtulayım derseniz bir süre sonra iğnenin etkisi kalkar. Sizin alışkanlığınız değişmediği için kilo almaya devam edersiniz veya ameliyat olursunuz.

Birkaç sene belki kilonuz düşük dolaşırsınız ama eğer alışkanlığınızı değiştirmezseniz aynı şekilde o mide büyür. Yine kilo almaya devam edersiniz. Onun için bence öncelikli olarak beslenme ve hareket tarzımızı değiştirerek kilolarımızı vermemiz lazım.

Zayıflama iğnelerinden sonra ne olacağı da belli değil. Şu ana kadar çok büyük bir zararı olduğu konusunda bir çalışma yok ama belli tedavilerin kullanıldıktan sonra ne kadar süre sonra ne edeceği konusunda bir çalışma da yok açıkçası. Ama Amerika'da çok kullanıyor. Biz Türkiye'de de zayıflama iğnesi üretmeye başlıyoruz. Zayıflama haplarıyla ilgili çalışmalarımız da olacak. Biz her şeyi üretebiliriz. Ben bu ülkenin insanına, hekimine, sağlık çalışanına, altyapısına güveniyorum."