01.BÖLGE 11.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/980649

1-İdarenin a) Adı : DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 152 Evler Mah. 2. Ufuk Sok. No:2 16373 YILDIRIM/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 02243605000 - 02243605023 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 2500 m2 çatı imalatı, 150 ton çatı makası,1250 m2 epoksili zemin imalatı, 1750 m2 mantolama, 500 m2 bimsbeton+gazbeton duvar imalatı, 4000m2 boya işleri, 4000 m2 sıva, 1000m2 laminant parke, 100 adet ahşap kapı, 2500 m2 seramik kaplama, 200m3 C16-20-30 beton dökümü, 400m2 kalıp imalatı, bilumum telçit - korkuluk - yağmur oluğu ve borusu - çatı drenaj işleri - osb tamiratı - elektrik tesisat ve mekanik tesisat işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yıldırım / BURSA ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.10.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 11. Şube Müdürlüğü - Bursa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekindeki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan iş gruplarından; (B) Üst Yapı (Bina) İşleri, III. Grup: “Bina İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri ve Mimar, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Demir çatı makası, profil veya sac kolon, kiriş, aşık gibi imalatın sökülmesi 0,00795065% 0,01192597% 0,49691544 Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi 0,00151867% 0,002278% 0,09491663 Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 0,00269348% 0,00404022% 0,1683427 Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi 0,00190566% 0,00285848% 0,11910353 Her türlü ahşap dolap sökülmesi 0,00168348% 0,00252523% 0,10521777 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi 0,00111751% 0,00167626% 0,06984431 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi 0,0016601% 0,00249015% 0,10375641 Tezgah üstü mermeri sökülmesi 0,00089401% 0,00134101% 0,05587545 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi 0,00079521% 0,00119281% 0,04970049 Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi 0,0003976% 0,00059641% 0,02485025 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 0,00084541% 0,00126811% 0,05283812 Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin demontajının yapılması 0,00171924% 0,00257887% 0,10745278 Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi 0,00109241% 0,00163861% 0,0682755 PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi 0,00063326% 0,00094988% 0,03957844 Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı yapılması 0,0016118% 0,0024177% 0,1007377 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı yapılması 0,00333105% 0,00499657% 0,20819049 Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi 0,00167633% 0,0025145% 0,10477076 Ahşap asma tavan sökülmesi 0,00216625% 0,00324937% 0,13539051 Her türlü dış sıva sökülmesi 0,00141845% 0,00212767% 0,08865285 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 0,00127511% 0,00191266% 0,07969415 Her türlü iç sıva sökülmesi 0,00064472% 0,00096708% 0,04029479 Her türlü ahşap çatı sökülmesi 0,00216694% 0,0032504% 0,13543349 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi 0,000447% 0,00067051% 0,02793772 Dökme mozayik sökülmesi 0,0005301% 0,00079515% 0,03313128 Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi 0,00252523% 0,00378784% 0,15782665 Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi 0,00022781% 0,00034172% 0,01423821 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,00063754% 0,00095631% 0,03984636 Dökme mozaikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,0005301% 0,00079515% 0,03313128 Tam ayaklı lavabo (50x85 cm) takımı sökülmesi 0,00016477% 0,00024716% 0,01029827 Yarım Ayaklı lavabo (50x80 cm) takımı sökülmesi 0,00016477% 0,00024716% 0,01029827 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası demontajının yapılması 0,00014829% 0,00022244% 0,00926816 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası demontajının yapılması 0,00014829% 0,00022244% 0,00926816 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti demontajının yapılması 0,00057308% 0,00085962% 0,03581759 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti demontajının yapılması 0,00063039% 0,00094558% 0,03939935 Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı demontajı yapılması 0,00008525% 0,00012787% 0,00532794 Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten: 40x50 cm. ekstra) demontajı yapılması 0,00003295% 0,00004943% 0,00205965 Ayna (40x60 cm) demontajının yapılması 0,00022208% 0,00033312% 0,01388003 Demir çatı makası imalatı yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi 0,03127907% 0,0469186% 1,95494181 Çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması 0,07168677% 0,10753015% 4,48042296 Epoksi esaslı zemin kaplaması imalatı yapılması 0,03119455% 0,04679182% 1,94965915 EPS ile dış duvarlarda mantolama (dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası) yapılması 0,03071098% 0,04606647% 1,91943626 Tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması 0,00623086% 0,00934629% 0,38942895 Tam güvenlikli dış cephe iş iskelesi yapılması 0,00768296% 0,01152444% 0,48018501 Andezit levha (4 cm kalınlık) ile döşeme kaplaması yapılması 0,00406572% 0,00609857% 0,25410721 Andezit bordür temini ve yerine döşenmesi 0,00135307% 0,0020296% 0,08456677 Karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması 0,00508195% 0,00762292% 0,31762184 Beton bordür döşenmesi 0,00090522% 0,00135782% 0,05657604 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,00729877% 0,01094815% 0,45617289 Şap betonu temin edilmesi ve yerine tespitinin yapılması 0,01008853% 0,01513279% 0,63053294 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00096713% 0,0014507% 0,06044577 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00115148% 0,00172722% 0,07196758 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00065583% 0,00098375% 0,04098966 30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00085779% 0,00128668% 0,05361178 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 0,00029524% 0,00044286% 0,01845265 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 0,00042911% 0,00064367% 0,02681964 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması 0,00106767% 0,00160151% 0,06672961 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00170246% 0,0025537% 0,10640405 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00219985% 0,00329978% 0,13749085 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,00271893% 0,00407839% 0,169933 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması 0,00055097% 0,00082645% 0,03443532 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması 0,00071783% 0,00107674% 0,04486426 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması 0,00103509% 0,00155263% 0,06469288 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,00335344% 0,00503017% 0,20959024 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,00328926% 0,00493389% 0,20557867 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 0,01245467% 0,018682% 0,77841663 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) 0,01551313% 0,0232697% 0,96957083 Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) 0,00594418% 0,00891628% 0,37151156 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 0,006507% 0,0097605% 0,4066873 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla iç cephe sıvası yapılması 0,00580279% 0,00870419% 0,36267464 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla tavan sıvası yapılması 0,00604211% 0,00906317% 0,37763207 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması 0,00084853% 0,00127279% 0,05303296 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması 0,02392822% 0,03589232% 1,49551353 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile düzeltme sıvası yapılması 0,00105688% 0,00158532% 0,06605481 Boyalı ve fasarit yüzeyde raspa yapılması 0,00085962% 0,00128943% 0,05372639 Saten alçı kaplaması yapılması 0,00118513% 0,0017777% 0,07407079 Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması 0,00050106% 0,00075158% 0,03131604 Çimento Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) 0,00079567% 0,0011935% 0,04972915 Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,01124661% 0,01686992% 0,70291314 Metal süpürgelikli mdf mutfak tezgahı ve tezgah alt üst dolabı yapılması ve yerine konması 0,0375428% 0,0563142% 2,34642497 Ahşap kapı yapılması ve yerine konulması 0,02865408% 0,04298111% 1,79087975 Merdiven basamakları absolute black granit ile kaplama yapılması 0,00789505% 0,01184257% 0,49344038 Islak hacimlerde (60 x 60 cm ebatlarında) seramik döşeme kaplaması yapılması 0,01488545% 0,02232817% 0,93034054 Parlak sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması 0,0297709% 0,04465635% 1,86068108 Renkli seramik yer karoları ((30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması 0,00697555% 0,01046332% 0,43597177 Beyaz seramik yer karoları ((42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması 0,00739367% 0,0110905% 0,46210428 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,01099079% 0,01648618% 0,68692416 C 16/20 normal hazır beton dökülmesi 0,00385225% 0,00577838% 0,24076587 C 20/25 normal hazır beton dökülmesi 0,0066531% 0,00997965% 0,41581864 C 30/37 normal hazır beton dökülmesi 0,00757719% 0,01136579% 0,47357451 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması 0,01996206% 0,02994309% 1,24762856 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,0062476% 0,0093714% 0,39047482 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması 0,00041035% 0,00061552% 0,02564683 El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması 0,0002321% 0,00034815% 0,01450613 Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması 0,00967591% 0,01451386% 0,60474427 Tel çit yapılması 0,00316919% 0,00475378% 0,19807417 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması 0,00686199% 0,01029298% 0,42887415 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 0,00345527% 0,0051829% 0,21595431 Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi 0,00156523% 0,00234785% 0,09782716 Şeffaf sandviç çatı örtüsü temini ve yerine konulması 0,00093126% 0,00139689% 0,05820359 Her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması 0,00026247% 0,00039371% 0,01640446 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması 0,01377596% 0,02066394% 0,86099768 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması 0,00264814% 0,00397221% 0,16550881 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması 0,00692883% 0,01039325% 0,43305192 Sırsız porselen karo (60 x 60 cm mat) ile döşeme kaplaması yapılması 0,01254682% 0,01882023% 0,7841761 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması 0,00140643% 0,00210965% 0,08790211 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması 0,00084805% 0,00127208% 0,05300316 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 0,00166636% 0,00249954% 0,10414754 Sıva Altına File Yapılması 0,0029987% 0,00449805% 0,18741886 Laminat kaplamalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine takılması 0,0029416% 0,00441241% 0,18385028 Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin temini ve yerine takılması 0,00150147% 0,00225221% 0,0938421 Menteşenin temini ve yerine takılması 0,0000602% 0,00009029% 0,00376228 Kapı kolu ve aynalarının temini ve yerine takılması 0,00058454% 0,00087681% 0,03653395 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 0,00811566% 0,01217349% 0,50722872 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,00436014% 0,00654021% 0,27250886 Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması 0,0123985% 0,01859776% 0,7749065 Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (66 cm x 300 cm x 0,5 cm) 0,00633255% 0,00949883% 0,39578442 Galvaniz yağmur oluğu ve borusu yapılması 0,00237772% 0,00356657% 0,1486072 Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması 0,01031547% 0,0154732% 0,64471671 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,0033735% 0,00506025% 0,21084385 Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması 0,00024239% 0,00036359% 0,01514941 Seramik duvar kaplaması (10x30 cm) yapılması 0,01162691% 0,01744036% 0,72668169 Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 0,00090535% 0,00135803% 0,05658464 Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması 0,00014092% 0,00021138% 0,00880758 Betondan karot açma 0,0003278% 0,0004917% 0,02048766 Alüminyum asma tavan (30*30 cm) yapılması 0,00629143% 0,00943714% 0,39321415 Çakıl ile drenaj yapılması 0,00085962% 0,00128943% 0,05372639 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,0005503% 0,00082544% 0,03439349 Bataryalı, bir gözlü eviye tesisatı,temini ve yerine konulması 0,00472219% 0,00708329% 0,29513698 Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin temin edilmesi ve yerine konulması 0,0094845% 0,01422675% 0,5927812 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması 0,00063832% 0,00095748% 0,03989507 Filtreli davlumbaz temin edilmesi ve yerine konulması 0,00897331% 0,01345997% 0,5608319 Hilton tipi eviyeli lavabo yapılması 0,00638555% 0,00957832% 0,39909684 Yarım ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması 0,0046693% 0,00700395% 0,29183145 Tam ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması 0,00542387% 0,00813581% 0,33899205 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (tek su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00507608% 0,00761411% 0,31725478 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (çift su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00620906% 0,00931359% 0,38806616 Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması 0,00531093% 0,00796639% 0,33193283 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması 0,00668976% 0,01003464% 0,41810996 Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı temin edilmesi ve yerine konulması 0,0044977% 0,00674656% 0,28110651 Antibakteriyel pisuvar bölmesi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00109373% 0,00164059% 0,06835788 Ayna temin edilmesi ve yerine konulması 0,00077295% 0,00115942% 0,04830934 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması 0,00056907% 0,0008536% 0,03556687 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması 0,00047282% 0,00070922% 0,02955095 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları temini ve yerine konulması 0,00021919% 0,00032879% 0,01369951 Hilton lavabo ve tezgah yapılması 0,00058894% 0,00088342% 0,03680905 Tezgah altı veya üstü oval lavabo temin edilmesi ve yerine konulması 0,00070604% 0,00105905% 0,04412728 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası temin edilmesi ve yerine konulması 0,00152841% 0,00229262% 0,09552581 Gömme komitatör anahtar temin edilmesi ve yerine konulması 0,00009307% 0,0001396% 0,00581678 Telefon tesisatı sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,0005983% 0,00089745% 0,03739357 Paralel telefon sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00030488% 0,00045732% 0,01905496 Gömme normal anahtar temin edilmesi ve yerine konulması 0,00009467% 0,00014201% 0,00591707 Ftp cat5e sıva altı tekli priz temin edilmesi ve yerine konulması 0,00016619% 0,00024929% 0,0103871 Normal aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00124015% 0,00186022% 0,07750928 Paralel avize aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00049285% 0,00073928% 0,03080313 Komütatör aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00129287% 0,00193931% 0,08080449 Güvenlik hatlı priz sortisi temin edilmesi ve yerine konulması 0,00117367% 0,00176051% 0,07335443 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü temin edilmesi ve yerine konulması 0,00272787% 0,0040918% 0,17049175 En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması 0,00146709% 0,00220063% 0,09169304 En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması 0,000298% 0,000447% 0,01862515 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması 0,00027141% 0,00040712% 0,01696321 Anahtarlı otomatik sigorta (16 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00022121% 0,00033181% 0,01382559 Anahtarlı otomatik sigorta (25 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00022121% 0,00033181% 0,01382559 Anahtarlı otomatik sigorta (40 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00025903% 0,00038855% 0,01618955 Anahtarlı otomatik sigorta (63 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00033468% 0,00050202% 0,02091748 Kaçak akım koruma şalteri (2*40 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00091235% 0,00136852% 0,05702161 Kaçak akım koruma şalteri (2*80 a) temin edilmesi ve yerine konulması 0,00195788% 0,00293681% 0,12236723 Ambarların elektrik tesisat işlerinin yapılması 0,01323019% 0,01984529% 0,826887

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.