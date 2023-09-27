01.BÖLGE 11.ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI
DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İKN
|
:
|
2023/980649
|
1-İdarenin
|
a) Adı
|
:
|
DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 11. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|
b) Adresi
|
:
|
152 Evler Mah. 2. Ufuk Sok. No:2 16373 YILDIRIM/BURSA
|
c) Telefon ve faks numarası
|
:
|
02243605000 - 02243605023
|
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|
a) Adı
|
:
|
01.Bölge 11.Şube Bina Tesisleri Onarımı
|
b) Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
2500 m2 çatı imalatı, 150 ton çatı makası,1250 m2 epoksili zemin imalatı, 1750 m2 mantolama, 500 m2 bimsbeton+gazbeton duvar imalatı, 4000m2 boya işleri, 4000 m2 sıva, 1000m2 laminant parke, 100 adet ahşap kapı, 2500 m2 seramik kaplama, 200m3 C16-20-30 beton dökümü, 400m2 kalıp imalatı, bilumum telçit - korkuluk - yağmur oluğu ve borusu - çatı drenaj işleri - osb tamiratı - elektrik tesisat ve mekanik tesisat işleri
|
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
Yıldırım / BURSA
|
ç) Süresi/teslim tarihi
|
:
|
Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
|
d) İşe başlama tarihi
|
:
|
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
|
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|
:
|
20.10.2023 - 10:00
|
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|
:
|
DSİ 11. Şube Müdürlüğü - Bursa
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekindeki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan iş gruplarından; (B) Üst Yapı (Bina) İşleri, III. Grup: “Bina İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
|
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|
İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri ve Mimar, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
|
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
|
Asgari Oran
|
Azami Oran
|
Fiyat Dışı
|
Demir çatı makası, profil veya sac kolon, kiriş, aşık gibi imalatın sökülmesi
|
0,00795065%
|
0,01192597%
|
0,49691544
|
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
|
0,00151867%
|
0,002278%
|
0,09491663
|
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
|
0,00269348%
|
0,00404022%
|
0,1683427
|
Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi
|
0,00190566%
|
0,00285848%
|
0,11910353
|
Her türlü ahşap dolap sökülmesi
|
0,00168348%
|
0,00252523%
|
0,10521777
|
Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi
|
0,00111751%
|
0,00167626%
|
0,06984431
|
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi
|
0,0016601%
|
0,00249015%
|
0,10375641
|
Tezgah üstü mermeri sökülmesi
|
0,00089401%
|
0,00134101%
|
0,05587545
|
Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
|
0,00079521%
|
0,00119281%
|
0,04970049
|
Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
|
0,0003976%
|
0,00059641%
|
0,02485025
|
Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi
|
0,00084541%
|
0,00126811%
|
0,05283812
|
Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin demontajının yapılması
|
0,00171924%
|
0,00257887%
|
0,10745278
|
Her türlü ahşap kapı, pencere, camekan sökülmesi
|
0,00109241%
|
0,00163861%
|
0,0682755
|
PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi
|
0,00063326%
|
0,00094988%
|
0,03957844
|
Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı yapılması
|
0,0016118%
|
0,0024177%
|
0,1007377
|
Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı yapılması
|
0,00333105%
|
0,00499657%
|
0,20819049
|
Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi
|
0,00167633%
|
0,0025145%
|
0,10477076
|
Ahşap asma tavan sökülmesi
|
0,00216625%
|
0,00324937%
|
0,13539051
|
Her türlü dış sıva sökülmesi
|
0,00141845%
|
0,00212767%
|
0,08865285
|
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
|
0,00127511%
|
0,00191266%
|
0,07969415
|
Her türlü iç sıva sökülmesi
|
0,00064472%
|
0,00096708%
|
0,04029479
|
Her türlü ahşap çatı sökülmesi
|
0,00216694%
|
0,0032504%
|
0,13543349
|
Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi
|
0,000447%
|
0,00067051%
|
0,02793772
|
Dökme mozayik sökülmesi
|
0,0005301%
|
0,00079515%
|
0,03313128
|
Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi
|
0,00252523%
|
0,00378784%
|
0,15782665
|
Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi
|
0,00022781%
|
0,00034172%
|
0,01423821
|
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
|
0,00063754%
|
0,00095631%
|
0,03984636
|
Dökme mozaikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi
|
0,0005301%
|
0,00079515%
|
0,03313128
|
Tam ayaklı lavabo (50x85 cm) takımı sökülmesi
|
0,00016477%
|
0,00024716%
|
0,01029827
|
Yarım Ayaklı lavabo (50x80 cm) takımı sökülmesi
|
0,00016477%
|
0,00024716%
|
0,01029827
|
Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası demontajının yapılması
|
0,00014829%
|
0,00022244%
|
0,00926816
|
Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası demontajının yapılması
|
0,00014829%
|
0,00022244%
|
0,00926816
|
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti demontajının yapılması
|
0,00057308%
|
0,00085962%
|
0,03581759
|
Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti demontajının yapılması
|
0,00063039%
|
0,00094558%
|
0,03939935
|
Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı demontajı yapılması
|
0,00008525%
|
0,00012787%
|
0,00532794
|
Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten: 40x50 cm. ekstra) demontajı yapılması
|
0,00003295%
|
0,00004943%
|
0,00205965
|
Ayna (40x60 cm) demontajının yapılması
|
0,00022208%
|
0,00033312%
|
0,01388003
|
Demir çatı makası imalatı yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi
|
0,03127907%
|
0,0469186%
|
1,95494181
|
Çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
|
0,07168677%
|
0,10753015%
|
4,48042296
|
Epoksi esaslı zemin kaplaması imalatı yapılması
|
0,03119455%
|
0,04679182%
|
1,94965915
|
EPS ile dış duvarlarda mantolama (dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası) yapılması
|
0,03071098%
|
0,04606647%
|
1,91943626
|
Tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması
|
0,00623086%
|
0,00934629%
|
0,38942895
|
Tam güvenlikli dış cephe iş iskelesi yapılması
|
0,00768296%
|
0,01152444%
|
0,48018501
|
Andezit levha (4 cm kalınlık) ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,00406572%
|
0,00609857%
|
0,25410721
|
Andezit bordür temini ve yerine döşenmesi
|
0,00135307%
|
0,0020296%
|
0,08456677
|
Karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması
|
0,00508195%
|
0,00762292%
|
0,31762184
|
Beton bordür döşenmesi
|
0,00090522%
|
0,00135782%
|
0,05657604
|
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
|
0,00729877%
|
0,01094815%
|
0,45617289
|
Şap betonu temin edilmesi ve yerine tespitinin yapılması
|
0,01008853%
|
0,01513279%
|
0,63053294
|
10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00096713%
|
0,0014507%
|
0,06044577
|
15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00115148%
|
0,00172722%
|
0,07196758
|
19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00065583%
|
0,00098375%
|
0,04098966
|
30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00085779%
|
0,00128668%
|
0,05361178
|
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00029524%
|
0,00044286%
|
0,01845265
|
15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00042911%
|
0,00064367%
|
0,02681964
|
19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00106767%
|
0,00160151%
|
0,06672961
|
10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00170246%
|
0,0025537%
|
0,10640405
|
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00219985%
|
0,00329978%
|
0,13749085
|
20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması
|
0,00271893%
|
0,00407839%
|
0,169933
|
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00055097%
|
0,00082645%
|
0,03443532
|
13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00071783%
|
0,00107674%
|
0,04486426
|
20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması
|
0,00103509%
|
0,00155263%
|
0,06469288
|
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
|
0,00335344%
|
0,00503017%
|
0,20959024
|
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
|
0,00328926%
|
0,00493389%
|
0,20557867
|
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)
|
0,01245467%
|
0,018682%
|
0,77841663
|
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)
|
0,01551313%
|
0,0232697%
|
0,96957083
|
Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe)
|
0,00594418%
|
0,00891628%
|
0,37151156
|
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)
|
0,006507%
|
0,0097605%
|
0,4066873
|
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla iç cephe sıvası yapılması
|
0,00580279%
|
0,00870419%
|
0,36267464
|
250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla tavan sıvası yapılması
|
0,00604211%
|
0,00906317%
|
0,37763207
|
350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması
|
0,00084853%
|
0,00127279%
|
0,05303296
|
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması
|
0,02392822%
|
0,03589232%
|
1,49551353
|
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile düzeltme sıvası yapılması
|
0,00105688%
|
0,00158532%
|
0,06605481
|
Boyalı ve fasarit yüzeyde raspa yapılması
|
0,00085962%
|
0,00128943%
|
0,05372639
|
Saten alçı kaplaması yapılması
|
0,00118513%
|
0,0017777%
|
0,07407079
|
Kireç ve çimento karışımı harçla kaba sıva yapılması
|
0,00050106%
|
0,00075158%
|
0,03131604
|
Çimento Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe)
|
0,00079567%
|
0,0011935%
|
0,04972915
|
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)
|
0,01124661%
|
0,01686992%
|
0,70291314
|
Metal süpürgelikli mdf mutfak tezgahı ve tezgah alt üst dolabı yapılması ve yerine konması
|
0,0375428%
|
0,0563142%
|
2,34642497
|
Ahşap kapı yapılması ve yerine konulması
|
0,02865408%
|
0,04298111%
|
1,79087975
|
Merdiven basamakları absolute black granit ile kaplama yapılması
|
0,00789505%
|
0,01184257%
|
0,49344038
|
Islak hacimlerde (60 x 60 cm ebatlarında) seramik döşeme kaplaması yapılması
|
0,01488545%
|
0,02232817%
|
0,93034054
|
Parlak sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,0297709%
|
0,04465635%
|
1,86068108
|
Renkli seramik yer karoları ((30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,00697555%
|
0,01046332%
|
0,43597177
|
Beyaz seramik yer karoları ((42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında) ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,00739367%
|
0,0110905%
|
0,46210428
|
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
|
0,01099079%
|
0,01648618%
|
0,68692416
|
C 16/20 normal hazır beton dökülmesi
|
0,00385225%
|
0,00577838%
|
0,24076587
|
C 20/25 normal hazır beton dökülmesi
|
0,0066531%
|
0,00997965%
|
0,41581864
|
C 30/37 normal hazır beton dökülmesi
|
0,00757719%
|
0,01136579%
|
0,47357451
|
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması
|
0,01996206%
|
0,02994309%
|
1,24762856
|
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
|
0,0062476%
|
0,0093714%
|
0,39047482
|
Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması
|
0,00041035%
|
0,00061552%
|
0,02564683
|
El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması
|
0,0002321%
|
0,00034815%
|
0,01450613
|
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması
|
0,00967591%
|
0,01451386%
|
0,60474427
|
Tel çit yapılması
|
0,00316919%
|
0,00475378%
|
0,19807417
|
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması
|
0,00686199%
|
0,01029298%
|
0,42887415
|
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
|
0,00345527%
|
0,0051829%
|
0,21595431
|
Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi
|
0,00156523%
|
0,00234785%
|
0,09782716
|
Şeffaf sandviç çatı örtüsü temini ve yerine konulması
|
0,00093126%
|
0,00139689%
|
0,05820359
|
Her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması
|
0,00026247%
|
0,00039371%
|
0,01640446
|
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,01377596%
|
0,02066394%
|
0,86099768
|
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması
|
0,00264814%
|
0,00397221%
|
0,16550881
|
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması
|
0,00692883%
|
0,01039325%
|
0,43305192
|
Sırsız porselen karo (60 x 60 cm mat) ile döşeme kaplaması yapılması
|
0,01254682%
|
0,01882023%
|
0,7841761
|
Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması
|
0,00140643%
|
0,00210965%
|
0,08790211
|
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması
|
0,00084805%
|
0,00127208%
|
0,05300316
|
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması
|
0,00166636%
|
0,00249954%
|
0,10414754
|
Sıva Altına File Yapılması
|
0,0029987%
|
0,00449805%
|
0,18741886
|
Laminat kaplamalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine takılması
|
0,0029416%
|
0,00441241%
|
0,18385028
|
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin temini ve yerine takılması
|
0,00150147%
|
0,00225221%
|
0,0938421
|
Menteşenin temini ve yerine takılması
|
0,0000602%
|
0,00009029%
|
0,00376228
|
Kapı kolu ve aynalarının temini ve yerine takılması
|
0,00058454%
|
0,00087681%
|
0,03653395
|
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması
|
0,00811566%
|
0,01217349%
|
0,50722872
|
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
|
0,00436014%
|
0,00654021%
|
0,27250886
|
Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması
|
0,0123985%
|
0,01859776%
|
0,7749065
|
Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (66 cm x 300 cm x 0,5 cm)
|
0,00633255%
|
0,00949883%
|
0,39578442
|
Galvaniz yağmur oluğu ve borusu yapılması
|
0,00237772%
|
0,00356657%
|
0,1486072
|
Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması
|
0,01031547%
|
0,0154732%
|
0,64471671
|
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
|
0,0033735%
|
0,00506025%
|
0,21084385
|
Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması
|
0,00024239%
|
0,00036359%
|
0,01514941
|
Seramik duvar kaplaması (10x30 cm) yapılması
|
0,01162691%
|
0,01744036%
|
0,72668169
|
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması
|
0,00090535%
|
0,00135803%
|
0,05658464
|
Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması
|
0,00014092%
|
0,00021138%
|
0,00880758
|
Betondan karot açma
|
0,0003278%
|
0,0004917%
|
0,02048766
|
Alüminyum asma tavan (30*30 cm) yapılması
|
0,00629143%
|
0,00943714%
|
0,39321415
|
Çakıl ile drenaj yapılması
|
0,00085962%
|
0,00128943%
|
0,05372639
|
Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması
|
0,0005503%
|
0,00082544%
|
0,03439349
|
Bataryalı, bir gözlü eviye tesisatı,temini ve yerine konulması
|
0,00472219%
|
0,00708329%
|
0,29513698
|
Ön cephe tipi temperli camdan duşakabin temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,0094845%
|
0,01422675%
|
0,5927812
|
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00063832%
|
0,00095748%
|
0,03989507
|
Filtreli davlumbaz temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00897331%
|
0,01345997%
|
0,5608319
|
Hilton tipi eviyeli lavabo yapılması
|
0,00638555%
|
0,00957832%
|
0,39909684
|
Yarım ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,0046693%
|
0,00700395%
|
0,29183145
|
Tam ayaklı antibakteriyel lavabo temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00542387%
|
0,00813581%
|
0,33899205
|
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (tek su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00507608%
|
0,00761411%
|
0,31725478
|
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı (çift su girişli) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00620906%
|
0,00931359%
|
0,38806616
|
Gömme rezervuarlı alaturka tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00531093%
|
0,00796639%
|
0,33193283
|
Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00668976%
|
0,01003464%
|
0,41810996
|
Antibakteriyel kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,0044977%
|
0,00674656%
|
0,28110651
|
Antibakteriyel pisuvar bölmesi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00109373%
|
0,00164059%
|
0,06835788
|
Ayna temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00077295%
|
0,00115942%
|
0,04830934
|
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00056907%
|
0,0008536%
|
0,03556687
|
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00047282%
|
0,00070922%
|
0,02955095
|
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları temini ve yerine konulması
|
0,00021919%
|
0,00032879%
|
0,01369951
|
Hilton lavabo ve tezgah yapılması
|
0,00058894%
|
0,00088342%
|
0,03680905
|
Tezgah altı veya üstü oval lavabo temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00070604%
|
0,00105905%
|
0,04412728
|
Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00152841%
|
0,00229262%
|
0,09552581
|
Gömme komitatör anahtar temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00009307%
|
0,0001396%
|
0,00581678
|
Telefon tesisatı sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,0005983%
|
0,00089745%
|
0,03739357
|
Paralel telefon sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00030488%
|
0,00045732%
|
0,01905496
|
Gömme normal anahtar temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00009467%
|
0,00014201%
|
0,00591707
|
Ftp cat5e sıva altı tekli priz temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00016619%
|
0,00024929%
|
0,0103871
|
Normal aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00124015%
|
0,00186022%
|
0,07750928
|
Paralel avize aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00049285%
|
0,00073928%
|
0,03080313
|
Komütatör aydınlatma sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00129287%
|
0,00193931%
|
0,08080449
|
Güvenlik hatlı priz sortisi temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00117367%
|
0,00176051%
|
0,07335443
|
60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00272787%
|
0,0040918%
|
0,17049175
|
En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00146709%
|
0,00220063%
|
0,09169304
|
En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,000298%
|
0,000447%
|
0,01862515
|
En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalı temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00027141%
|
0,00040712%
|
0,01696321
|
Anahtarlı otomatik sigorta (16 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00022121%
|
0,00033181%
|
0,01382559
|
Anahtarlı otomatik sigorta (25 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00022121%
|
0,00033181%
|
0,01382559
|
Anahtarlı otomatik sigorta (40 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00025903%
|
0,00038855%
|
0,01618955
|
Anahtarlı otomatik sigorta (63 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00033468%
|
0,00050202%
|
0,02091748
|
Kaçak akım koruma şalteri (2*40 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00091235%
|
0,00136852%
|
0,05702161
|
Kaçak akım koruma şalteri (2*80 a) temin edilmesi ve yerine konulması
|
0,00195788%
|
0,00293681%
|
0,12236723
|
Ambarların elektrik tesisat işlerinin yapılması
|
0,01323019%
|
0,01984529%
|
0,826887
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.