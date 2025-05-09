“TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” kapsamında düzenlenen program, doğaya duyarlı nesiller yetiştirme hedefiyle yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacısı, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Esin Erdoğan Yüksel oldu. Yüksel, “Ormanlarımız, Toprağın Korunmasındaki ve Erozyonun Önlenmesindeki Rolü” başlıklı sunumunda, ormanların ekosistem içindeki hayati işlevlerini bilimsel verilerle aktardı. Toprak kaybının sebepleri, erozyonla mücadele yolları ve sürdürülebilir çevre yaklaşımının önemi çarpıcı örneklerle anlatıldı.

Program sadece bir sunumdan ibaret kalmadı; çevresel farkındalık temalı etkili bir buluşmaya dönüştü. Söyleşinin ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile yürütülen ve İnegöl’de sadece MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinde yer alan 7 öğretmenin dnaışmanlığında uygulanan “Okullarda Orman” projesi, Orman Ekosistemi temelli Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları ile 8 farklı ülkenin katılımıyla yürütülen “The World is Our Lab: Real Life Learning” eTwinning Projesi kapsamında görev alan Orman Timlerine katılım belgeleri takdim edildi. Bu özel öğrenci ekipleri, doğayı koruma adına üstlendikleri görevlerle büyük takdir topladı.

Etkinliğe, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü adına Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel, Hüseyin Üzel ve Sermin Arslan da katılarak destek sundu. Program sonunda, doğaya olan duyarlılığı artırmak amacıyla katılımcılara ağaç fidanı, şapka ve tişört armağan edildi. Etkinlik, katılımcıların hep birlikte Orman Andı’nı coşku içinde söylemesiyle sona erdi.

Etkinliğin yürütücülüğünü, merkezin Fen Bilimleri Öğretmeni Pınar Karababa üstlenirken; söyleşi, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetlilerden tam not aldı.

📌 TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Nedir?

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, öğrencilerin bilim insanlarıyla birebir etkileşim kurmalarını sağlayan; ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri soruları doğrudan sormalarına ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyan ulusal çapta yürütülen değerli bir etkinlik dizisidir.

🌱 MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi,

“Yağmur yağdıkça,

Güneş açtıkça,

Ormanları korudukça,

Umutlar yeşerecektir.”

inancıyla daha yeşil bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir.