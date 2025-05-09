Çeyrek altın, sabah saatlerinde 6790 TL'den işlem görürken, eski tarihli çeyrek altın 6707 TL seviyesinde. Gün içerisinde ise bu fiyatlar 6866 TL’ye kadar yükselerek %0,57 oranında (39,00 TL) değer kazandı.

Yarım altın fiyatları da benzer şekilde artarak 13581 TL’den 13733 TL’ye çıktı. Tam altın, günün erken saatlerinde 27078 TL iken, %0,57 oranında artışla 27339 TL’ye yükseldi.

Altının ayar bazındaki fiyatlarına bakıldığında:

22 ayar altın gramı 3788,91 TL,

14 ayar altın ise 2272,86 TL olarak açıklandı.