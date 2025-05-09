İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Tefecilik” suçlarına yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, 7’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu, şüphelilerin uzun süredir vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ödeyemeyen kişileri baskı altına alarak tapu, senet, çek gibi belgeler imzalattıkları ve ardından bu mağdurların mal varlıklarına tehdit yoluyla el koydukları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, örgütlü olarak "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait toplam 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu.

Operasyon sırasında ayrıca;

2.478 adet çek ve senet,

10 adet çek defteri,

Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılığı ve kahraman Jandarma personelini tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Tefecilere geçit yok,” ifadelerini kullandı.