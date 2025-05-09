Van’da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında Tuşba ve Edremit ilçelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 234 paket halinde 126 kilogram eroin ve 84,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 210,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 131 paket halinde 68,5 kilogram eroin, 53 paket halinde 23,5 kilogram skunk ve 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 101 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Her iki kentte yapılan operasyonlarda toplam dört şüpheli zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.