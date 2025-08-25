Kocaeli D130 Karayolu’nda düğün eğlencesi amacıyla konvoy yapıp trafiği tehlikeye düşüren 6 araca toplam 26 bin 659 lira ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, D130 Karayolu İzmit Sanayi mevkiinde düğün eğlencesi amacıyla konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 6 araca işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanan araç sahiplerine toplamda 26 bin 659 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, benzer ihlallere karşı sürücülere yasal yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.