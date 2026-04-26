Ziyaret kapsamında heyete, Tuzla Belediyesi bünyesinde yürütülen teknolojik gelişmeler, girişimcilik projeleri ve yerel yönetim-sanayi iş birliği modelleri hakkında bilgi verildi. Programda, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir, Tuzla TEKMER Yönetim Kurulu Başkanı ve Süreç Koordinatörü Hakan Adem Doğan, Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü- Gazeteci Gökhan Karakaş, Strateji Geliştirme Müdürü Sabire Özoğul, Bilgi İşlem Müdürü İsmail Yalçın ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden Asım Karabulut ve Zeynep Topçu da yer aldı.

Kutup Bilim Merkezi VE Planeteryum Gözlemevi'nde incelemeler yapıldı

İngiliz makine mühendisleri, eksi 17 derece ortamıyla kutup soğuğunu hissettiren Kutup Bilim Merkezi'ni gezdi. Ülkemizin yerel yönetimdeki ilk ve tek Kutup Bilim Merkezi'nde gerçek kutup soğuğunda bilim insanlarının nasıl çalıştığını deneyimleyen heyet, ilk Türk kutup kâşifi Prof. Dr. Atok Karaali'nin Antarktika'da kullandığı elbiselere ilgi gösterdi. İngiliz heyet, uzay ve gökbilim hakkında bilgi veren Planetaryum Gözlemevi'nde de inceleme yaptı. Tuzla Belediyesi yetkilileriyle; Dünya, Ay ve Mars'ta yerçekiminin hangi güçte olduğunu anlatan bölümleri de gezen İngiliz heyet, çocuk ve gençlerin kutup ve uzay bilimlerine ilgisini arttıracak içerikleri dikkatle inceledi.

Türkiye'deki belediyeler arasında İLK KOSGEB onaylı merkez

Sevcan Bilir, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl adına heyeti karşılayarak, belediye olarak teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Bilir, TEKMER'in Türkiye'de belediyeler arasında ilk KOSGEB onaylı merkez olduğuna dikkat çekerek, üniversite paydaşlarıyla birlikte önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

'Kalkınma planı doğrultusunda fikir alışverişinde bulunulacak'

Hakan Adem Doğan ise Tuzla TEKMER'in kamu ve yerel yönetim eksenli tek teknoloji merkezi olduğunu belirterek, 'Birleşik Krallık Makina Mühendisleri Kurumu temsilcileri burada. Tuzla'daki yerel yönetim kalkınma planı doğrultusunda girişimcilerimizle karşılıklı iş birliği, mavi ve yeşil ekonomi konularında fikir alışverişinde bulunacaklar' dedi.

'Genç nesiller için büyük bir fırsat'

IMechE Avrupa Bölgesi Başkanı Daniel Fantoni, misafirperverlikleri için Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederek, kurumun anaokulundan üniversiteye kadar sistem eğitimini desteklediğini ve mühendisleri dünyanın her yerinde desteklemek için çalıştıklarını söyledi. IMechE Avrupa Bölgesi Genç Üye Temsilcisi Andrew Smyth ise TEKMER'i çok beğendiğini belirterek, genç nesillerin robotik ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

'Uluslararası ekosistemi Türkiye'deki altyapıyla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz'

IMechE Türkiye Temsilcisi Sümeyra Sayman Güngör de TEKMER'in çocukları erken yaşta teknolojiyle buluşturan yapısına dikkati çekerek, bu tür çalışmaların özellikle yerel yönetimler ve KOSGEB desteğiyle sürmesinin önemine değindi. IMechE Türkiye Üyesi ve Intecro Robotics CTO'su Bülent Ünsever ise uluslararası makine mühendisliği ekosistemini Türkiye'deki üretim ve teknoloji altyapısıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Program sonunda Sevcan Bilir tarafından heyete Tuzla Belediyesi ve Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla' adlı kitabı hediye edildi.

Tuzla TEKMER; girişimcilere iş geliştirme, finansmana erişim, danışmanlık, mentörlük ve ofis imkânları sunan bir teknoloji geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de belediyeler bünyesinde kurulan ilk KOSGEB destekli merkez olma özelliği taşıyan TEKMER, Tuzla'nın güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıyla girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor.