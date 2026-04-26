Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar sürerken, İslam Memiş yatırımcılara yönelik dikkat çekici uyarılarda bulundu.

İslam Memiş, İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistan ziyaretiyle ilgili açıklamaların ardından altın fiyatlarında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık yükseliş yaşandığını belirtti. Aynı dakikalarda Brent petrolün 108 dolar seviyesinden yüzde 2,5 oranında sert bir düşüşle geri çekildiğini ifade eden Memiş, bu hareketlerin yalnızca 5 dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayarak piyasalardaki yüksek oynaklığa dikkat çekti.

“2026 yılı manipülasyon yılı” diyen Memiş, yatırımcıların güçlü psikolojiye ve sağlam finansal okuryazarlığa sahip olması gerektiğini belirterek, “Artık küresel piyasalarda bir gün bile çok uzun bir vade haline geldi” dedi.

Altına olan talebin sürdüğünü verilerle anlatan Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde internet üzerinden kartla yapılan altın alışverişinin 4,8 milyar TL’ye ulaştığını, bunun bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 63 artış anlamına geldiğini söyledi. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payının da yüzde 13,6’dan yüzde 17,2’ye yükseldiğini kaydetti.

Yastık altı altın miktarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Memiş, resmi tahminlerin üzerinde bir rakam öngördüğünü belirterek Türkiye’de bu miktarın 7 bin ton seviyesine yaklaşabileceğini ifade etti.

“ALTIN YATIRIMCISI VAZGEÇMEZ”

Altın fiyatlarında kısa vadede baskı görülse de yatırımcının altından çıkmayacağını dile getiren Memiş, “Bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Talep güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.

İslam Memiş, ons altın için yıl sonu beklentisini 5.800–6.000 dolar bandında koruduğunu belirtirken, gram altının da dolar kurundan aldığı destekle yükseliş eğilimini sürdürme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve borcu olanlar için mevcut fiyat seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu belirtti.

"ALTIN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Yatırımcılara “sepet yapın” çağrısında bulunan Memiş, portföy çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Altının yanında gümüş, borsa, euro ve sınırlı ölçüde kripto varlıkların değerlendirilebileceğini ifade etti.

Borsa için yıl sonu beklentisinin 16 bin puan ve üzeri olduğunu belirten Memiş, euro/dolar paritesinde ise 1,20 seviyelerinin görülebileceğini dile getirdi.

ENFLASYON UYARISI

Enflasyon konusunda iyimser olmadığını belirten Memiş, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kalıcı enflasyon riskinin sürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde ise yıl boyunca dalgalı bir seyir beklediğini ifade etti.

Memiş, tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: “Kısa vadeli işlemlerden uzak durun, ana hikâyeye odaklanın ve uzun vadeli stratejinizi koruyun.”